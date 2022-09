Radsport Vier Podestplätze für Urner Bike-Nachwuchs am Finale in Egg Am vergangenen Sonntag fand im zürcherischen Egg das Finalrennen im Rahmen der MTB Race Series 2022 statt. Die Teilnehmenden der IG Radsport Uri holten sich vier Podestplätze sowie mehrere Klassierungen unter den besten 10 in den jeweiligen Kategorien.

Bei ausgezeichneten äusseren Bedingungen konnte am vergangenen Sonntag der letzte Lauf der MTB Race Series, ein Schweizer Nachwuchsprojekt in der Sparte Bike, durchgeführt werden. Wie bereits in den fünf vorangegangenen Veranstaltungen waren auch in Egg die Felder aller Kategorien top besetzt. Die grosse Delegation des Teams Velo Infanger/IG Radsport Uri, betreut von Lars Hubacher, zeigte sich auch zum Saisonende von ihrer besten Seite.

Bei den Mädchen U15 brillierte Jill Nietlisbach, IG Radsport Uri/VMC Erstfeld, mit einem starken 5. Platz. In der Kategorie Mädchen U13 konnte mit Elina Tresch, Team Infanger/IG Radsport Uri, bereits der erste Urner Podestplatz bejubelt werden. Den zweiten und dritten Podestplatz eroberten sich in der Kategorie Knaben U11 Julian Tresch (2.) und Lian Scheiber (3.). In der gleichen Kategorie Mädchen schaffte es Mara Stalder auf den guten 8. Platz.

Der jüngste im Bunde, Jona Stalder, in dieser Saison schon mehrmals auf dem Podest, musste für einmal der Konkurrenz den Vortritt lassen. Er schaffte es aber dennoch unter die besten fünf, während sein Kollege Lino Hürlimann guter siebter wurde. Für das Sahnehäubchen aus Urner Sicht sorgte bei den Juniorinnen Aline Epp, die bei den Frauen den zweiten Platz belegte, und dabei nur ganz knapp am Sieg vorbeischrammte.