Kultur Raga erfreut die Seele Im Hotel Sonnenberg auf Seelisberg wartet eine Reise in die Welt der indischen Musik mit dem Duett «Rasa».

Das Duett Rasa versetzt in spirituelle Stimmungen.

Das Duett Rasa entdeckt neue Facetten des traditionellen Raga-Repertoires Nordindiens. Raga bedeutet wörtlich übersetzt «was die Seele erfreut». Das Duett ist in renommierten Konzertsälen und Festivals in ganz Europa aufgetreten. Am liebsten kommen sie nach Seelisberg und spielen auf unglaubliche Weise überaus perfekt und wohltuend im grossen Saal des Hotels Sonnenberg.

Es lockt also am Samstag, 11. Juni, und am Sonntag, 12. Juni, eine Reise in die indische Musik des Duetts Rasa – mit Nicolas Delaigue mit der Sitar und Nihar Mehta an den Tablas. Das Zusammenspiel der beiden Instrumente und die Improvisationen, die einen Rausch von Tönen und Rhythmen hervorrufen, lassen in den Zuhörern Emotionen und Empfindungen entstehen, die nahezu spirituellen Charakter besitzen.