Andermatt: Rapper geben Privatkonzert im «Gondeli» Mimiks und Xen treten am 14. Dezember in Gondeln in Andermatt auf. Die Tickets können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden.

Die intimen Konzerte des «Red Bull Gondeli» begeistern jeweils die Zuschauer. (Bild: PD)

(jb)

Am 14. Dezember findet eine weitere Ausgabe des «Red Bull Gondeli» in Andermatt mit den Rappern Mimiks und Xen statt. Die Veranstalter versprechen in einer Mitteilung intime Konzerte in schwindelerregender Höhe in den Gondeln von Andermatt.

Nach zweijähriger Pause präsentierte der Luzerner Mimiks im August seinen neuen Song «Für immer niemer» und mischte damit die Schweizer Rap-Szene auf. Er stürmte mit seinen bisherigen Alben auf die vordersten Ränge der Schweizer Album Charts. Auf den bevorstehenden Anlass freut er sich schon: «Der Auftritt im Red Bull Gondeli ist für mich eine Challenge. Ein grosses Publikum ist einfacher zu überzeugen als eine kleine Menge auf engem Raum. In so einem familiären Rahmen kann man jedem einzelnen Zuschauer an den Augen ablesen, ob er begeistert ist oder nicht. Das verlangt ein Maximum an Unterhaltungskunst».

Bereits in jungen Jahren widmete sich Shkelzen Kastrati, wie Xen mit bürgerlichen Namen heisst, voll und ganz dem Hip-Hop. Er verstand es stets, viel Persönlichkeit in seine Lyrics hineinzugeben, wodurch er bei seinem jugendlichen Publikum auf grosse Aufmerksamkeit stiess. Sein im 2015 erschienenes Debut-Album «Ich Gäge Mich» blieb elf Wochen in den Schweizer Hitparaden Charts auf den vordersten Plätzen. Während Mimiks in der einen Gondel das Publikum zum feiern bringt, wird Rapper Xen in der anderen Gondel das Publikum zum toben bringen.

Wer Tickets für das Konzerterlebnis ergattern möchte, muss am Wettbewerb auf www.redbull.ch/gondeli teilnehmen, denn die Tickets können nur gewonnen werden. Die Konzerte werden aber auch live übertragen.