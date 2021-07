Realp Motorradfahrer nach Sturz erheblich verletzt Ein Töfffahrer hat auf der Furkastrasse in Realp die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist gestürzt. Der 57-Jährige musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Am Sonntag, 11. Juli, kurz vor 13.30 Uhr, fuhr ein Motorradlenker von Realp herkommend Richtung Furkapass. Kurz nach dem Restaurant Galenstock verlor der Töfffahrer in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad. In der Folge kam er zu Fall und schlitterte einige Meter geradeaus in den linksseitigen Kolonnenstein, bevor er auf dem Wiesland zu liegen kam, wie die Kantonspolizei Uri am Montag mitteilte.

Der 57-jährige Motorradfahrer zog sich beim Unfall erhebliche Verletzungen zu. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst Uri mit der Rega in ein ausserkantonales Spital überflogen. Der Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben rund 6000 Franken.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Uri, die Rega, zwei First Responder, das Amt für Tiefbau, ein privater Abschleppdienst und die Kantonspolizei Uri. (zim)