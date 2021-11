Reformierte Landeskirche Uri Kirchenaustritte haben sich abgeschwächt Die Reformierte Landeskirche Uri hat mit rückläufigen Erträgen zu kämpfen. Dennoch wird auf eine Erhöhung des Steuerfusses verzichtet.

An der kantonalen Herbstversammlung der Evangelisch-Reformierten Landeskirche Uri, die am Montag im Beisein von 53 Stimmberechtigten in Altdorf abgehalten wurde, stand die Beratung und Verabschiedung des Budgets 2021 im Zentrum. Veranschlagt ist ein Aufwandüberschuss von 76'400 Franken. «Dabei handelt es sich nicht um einen einmaligen Effekt», sagte Kirchenratspräsident sowie Finanzchef Kurt Rohrer. «Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren – bei gleichbleibendem Finanzverhalten – weitere Defizite geschrieben werden. Der Kirchenrat wird sich daher im kommenden Jahr mit diesem Thema auseinandersetzen müssen.» Kurzfristig, dass heisst für zwei bis drei Jahre, könne man mit Defiziten leben, da genügend flüssige Mittel vorhanden seien. Längerfristig müsse jedoch eine Lösung her, um neue Ertragsquellen zu erschliessen und Kosten zu senken.

Für Erträge aus Kirchensteuern sind rund 31'000 Franken weniger veranschlagt als im Budget 2021, was mit Kirchenaustritten zu tun hat. 2020 kehrten 62 Mitglieder der Reformierten Landeskirche Uri den Rücken. Immerhin hat sich dieser Trend inzwischen abgeschwächt. Laut Angaben von Rohrer kam es im laufenden Jahr zu bislang 21 Austritten (Stand Ende Oktober).

Kindergarten Erstfeld soll umgebaut werden

Das Budget 2022 weist Investitionen von 15'000 Franken aus. Dieser Betrag fliesst in die Sanierung der Küche Andermatt infolge eines Wasserschadens. Der Voranschlag beinhaltet auch einen Planungskredit in Höhe von 20'000 Franken für den baulichen Unterhalt am Kirchgemeindehaus Erstfeld, das im kommenden Jahr 50 Jahre alt wird. Renoviert werden soll vor allem der Kindergarten. Rohrer wies darauf hin, dass die Gemeinde aktuell abkläre, ob der Kindergarten weiterhin gebraucht werde. Der Umbau ist so geplant, dass der Kindergarten zu einem späteren Zeitpunkt problemlos als Wohnung genutzt werden kann. Zudem soll auch der Dachstock zu einer Wohnung ausgebaut werden. «Mit diesen Umbauten und entsprechender Vermietung soll die Liegenschaft selbsttragend werden», erklärte der Vorsitzende. An der nächstjährigen Herbst-Kirchgemeindeversammlung wird den Stimmberechtigten ein entsprechendes Projekt und ein Baukredit unterbreitet.

Trotz Aufwandüberschusses stimmten die Versammelten dem Antrag des Kirchenrats zu, den Steuerfuss wie bisher bei 115 Prozent zu belassen. «Über eine Steuererhöhung wird erst diskutiert, wenn es nicht mehr anders geht», sagte Rohrer zu diesem Thema.

Austritt aus der Evangelischen Allianz

Im August hat der Kirchenrat beschlossen, die Mitgliedschaft bei der Schweizerischen Evangelischen Allianz per Ende 2021 zu künden. Ein Vorgehen, das an der Kirchgemeindeversammlung breite Unterstützung fand. 50 Mitglieder stimmten dem Austritt zu und nur deren drei enthielten sich der Stimme. Eine Zusammenarbeit mit der Allianz soll es gemäss Rohrer auch in Zukunft geben. Gemeint sind damit die Allianzgebetswoche, Adonia, regelmässige Treffen mit den verantwortlichen Personen und allfällige gemeinsame Projekte. In einer Abstimmung fand die Weiterführung der Zusammenarbeit grossmehrheitliche Zustimmung. 33 Mitglieder stimmten mit Ja und acht sprachen sich dagegen aus. Daneben gab es noch sieben Enthaltungen. Verstärkt werden sollen in Zukunft ökumenische Projekte und insbesondere auch die Zusammenarbeit mit der Römisch-Katholischen Landeskirche Uri.