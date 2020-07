Regelmässiger und bis nach Bodio: Der Erlebniszug ab Erstfeld wird ausgebaut SBB Historic erweitert über die Sommermonate ihr Angebot historischer Zugfahrten am Gotthard.

Die Gotthard-Bergstrecke soll für Ausflugstouristen attraktiver gemacht werden. Bild: PD

(mah) Über die Sommermonate soll das Angebot an historischen Zugreisen am Gotthard ausgebaut werden: Die SBB Historic, die Stiftung «Historisches Erbe der SBB», will die Gotthard Bergstrecke so für Ausflugsreisende attraktiver machen. Neu führen die Fahrten über den Gotthard hinaus bis nach Bodio – und natürlich wieder zurück. Der Fahrplan auf der Strecke zwischen Erstfeld–Bodio–Erstfeld sei dabei auf den Taktfahrplan der SBB abgestimmt: Beispielsweise besteht in Göschenen ein Anschluss mit der Matterhorn Gotthard Bahn nach Andermatt oder in Faido mit dem RegioExpress Richtung Bellinzona und Lugano. Entsprechend sind auch Tickets für verschiedene Streckenabschnitte erhältlich, welche im Vorverkauf oder direkt vor Ort im Zug gekauft werden können. Reisegruppen hätten zudem die Möglichkeit, einen gesamten Personenwagen exklusiv für sich zu buchen, so die Stiftung in einer Medienmitteilung.

Unter dem Titel «Erlebnis Nordrampe» bot SBB Historic im letzten Jahr erstmals regelmässige Nostalgiefahrten an. Zwischen April und Oktober hatten Eisenbahnfans einmal im Monat die Möglichkeit, im historischen Reisezug von Erstfeld nach Göschenen und zurück zu fahren. Der Erfolg dieses Pilotversuchs ermutigte SBB Historic, das Angebot mit Unterstützung des Gotthard Komitees auf dieses Jahr auszubauen.

Ein Beitrag für Ferien in der Schweiz und in der Gotthard-Region

Ursprünglich waren mit dem «Erlebniszug San Gottardo» von April bis Oktober sieben Fahrten vorgesehen, welche jeweils am zweiten Samstag des Monats stattfinden sollten. Aufgrund der Coronapandemie mussten die Fahrten im April und Mai allerdings abgesagt werden. Nachdem der Erlebniszug am 13. Juni in die Saison starten konnte, habe sich SBB Historic entschlossen, die Frequenz der Fahrten während der Sommermonate zu erhöhen: Von Juli bis September fährt der «Erlebniszug San Gottardo» an zwei Samstagen pro Monat. «Wir wollen mit unserem Schritt einen Beitrag dazu leisten, diesen Sommer erlebnis- und abwechslungsreich gestalten zu können, trotz der aussergewöhnlichen Umstände», so Stefan Andermatt, Geschäftsleiter von SBB Historic.

Zusätzlich zu den bereits geplanten Fahrten am 11. Juli, 8. August, 12. September und 10. Oktober wird der Erlebniszug auch am 25. Juli, 22. August und 26. September unterwegs sein. Geplant sei zudem, dass alle drei zusätzlichen Erlebniszüge von der 100-jährigen Ce 6/8 II «Krokodil»-Lokomotive gezogen werden.