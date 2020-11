Regierung soll um Urner Ruag-Arbeitsplätze kämpfen Viktor Nager (SP, Schattdorf) verlangt, dass sich die Regierung den Arbeitnehmern der Ruag Environment annimmt, welche um ihren Job zittern müssen. Auch die Immobilienstrategie, welche die Ruag im Schächenwald verfolgt, fährt Kritik ein.

Die Urner Regierung soll sich für die Erhaltung der Arbeitsplätze einsetzen, die durch den Weggang der Ruag aus Uri gefährdet sind. Landrat Viktor Nager (SP, Schattdorf) hat dazu eine Interpellation eingereicht. «Die Ruag verscherbelt ihre Ruag Environment AG», erklärte Nager. Rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von dieser Entscheidung betroffen und stehen vor einer höchst ungewissen Zukunft. Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind sprach unserer Zeitung gegenüber denn auch von einem «klassischen Fall von Misswirtschaft». Auch Nager findet deutliche Worte: «Ein Betrieb, welcher ursprünglich die Förderung von Arbeitsplätzen in den Randregionen auf seine Fahnen geschrieben hatte, verabschiedet sich verantwortungslos durch die Hintertür. Und der Kanton Uri muss machtlos zusehen.» Innerhalb von 30 Jahren seien rund 1000 Arbeitsplätze verschwunden.

Die Ruag Environment AG in Schattdorf wird verkauft. Bild: Urs Hanhart/Urner Zeitung

Weiterbildungsmöglichkeiten verlangt

Von der Regierung will er nun wissen, inwiefern sich die Regierung eingebracht hat, als sie von den Plänen der Ruag erfuhr, und woran es gelegen habe, dass keine einvernehmliche Lösung gefunden werden konnte. Integriert wird der Teilbereich der Ruag in Schattdorf vorerst in die Immark AG der Thommen Gruppe. Allerdings ist nicht klar, wie lange die Arbeitsplätze aufrechterhalten bleiben können. «Sieht die Regierung irgendeine Möglichkeit auf die mittelfristige Planung bei der Immark Einfluss zu nehmen, um die Arbeitsplätze in Schattdorf zu erhalten?», will Nager wissen.

Die Vorgehensweise werde auch von den Gewerkschaften kritisiert, diesen seien jedoch die Hände gebunden. Nager ist bewusst: Die Arbeitsplätze bei der Ruag Environment verlangen kaum eine qualifizierte Ausbildung. «Es dürfte somit schwierig sein, neue geeignete Arbeitsplätze für die Arbeiterinnen und Arbeiter zu finden.» Die Regierung soll sich überlegen, ob die Situation der Arbeitnehmerinnen und -nehmer durch gezielte Fort- und Weiterbildungsmassnahmen verbessert werden kann.

Was von der Ruag im Kanton übrig bleibe, seien einige «mickrige Stellen im sogenannten Kerngeschäft Munitionsentsorgung/Armeeausrüstung», so der Landrat. Es handelt sich um rund 40 Arbeitsplätze. «Hat die Urner Regierung Kenntnis darüber, ob diese Arbeitsplätze auch in nächster Zeit aus dem Kanton Uri wegverlagert werden? Was unternimmt die Urner Regierung, dass dies nicht passiert?», fragt Nager.

Hemmt die Ruag Ansiedlungen?

Neben der Arbeitsplatzsituation kritisiert Viktor Nager auch die Liegenschaftsstrategie, welche die Ruag offenbar verfolgt. «Es verbleiben immer noch einige interessante cashbringende Liegenschaften bei Ruag Real Estate, welche ursprünglich zu äusserst günstigen Konditionen von der Korporation erworben wurden», sagt Nager. Er will Gewissheit darüber, ob die Ruag diese Liegenschaften zu überteuerten Mietpreisen anbiete, wie zu vernehmen sei. Des Weiteren soll die Ruag ein Hemmnis für die Ansiedlung allfälliger interessierter Unternehmen und Organisationen darstellen – diese Erfahrung habe man etwa mit dem Werkhof des Kantons gemacht. «Hat der Kanton schon versucht, Druck auf die Ruag bezüglich deren Preispolitik zu machen?», so Nagers abschliessende Frage.