Regierungsprogramm 2020 bis 2024 Uri-Botschafter kommentieren Pläne des Regierungsrats Der Urner Regierungsrat nahm die Inputs der Urner Botschafter zum aktuellen Regierungsprogramm entgegen. So konnte er von der Expertise namhafter Vertreter aus verschiedensten Berufsgruppen profitieren.

Landammann Urban Camenzind präsentierte zunächst allen Anwesenden das aktuelle Regierungsprogramm. Bild: Valentin Luthiger (Schattdorf, 29. Oktober 2021)

Was viele nicht wissen: Der Kanton Uri hat gleich 70 Botschafterinnen und Botschafter. Zwar sind nur drei von ihnen als «richtige» Schweizer Botschafter angestellt, doch seine Funktion nutzt auch der Rest. Am vergangenen Freitag beispielsweise durften die Uri-Botschafter Ideen und Anregungen zum Regierungsprogramm 2020 bis 2024 anbringen. «Wir wollen dabei jeweils die grosse Expertise nutzen, die die Botschafterinnen und Botschafter mitbringen», so Raphael Medici, Verantwortlicher des Botschafternetzwerks. Tatsächlich findet man vor den nicht ganz unbekannten Namen der Botschafterinnen jegliche Arten von vielversprechenden Titeln - Professor, Bergsteiger, Rechtsanwältin, Verleger, Richterin, Olympiasieger, Dokumentarfilmerin.

Die 30 Botschafterinnen und Botschafter, die sich im Sisag-Turm eingefunden hatten, konnten so zu ausgewählten Themen - Klima, Migration und Integration, Tourismus im oberen Reusstal und Urserental, sowie Digitalisierung - in Diskussionsrunden Stellung beziehen. Diese wurden jeweils von Urner Journalistinnen und Journalisten moderiert. Die sechs anwesenden Regierungsmitglieder nahmen die Inputs direkt entgegen.

Uri als Vorreiter in Klimafragen

«Ist der Beitrag, den Uri zum Klimaschutz leisten kann, nicht ein Tropfen auf dem heissen Stein?» So wurde die Diskussionsrunde unter dem Namen «Gesamtenergie- und Klimastrategie» - einer der fünf Schwerpunkte des aktuellen Regierungsprogramms - eingeleitet. Die Frage sollte sich als ambivalent erweisen. «Es ist zwar ein kleiner Tropfen auf dem heissen Stein», äusserte sich ein Botschafter, «aber ein sehr wichtiger». Die Beteiligten waren sich einig: Die Klimaneutralität von Uri ist insgesamt ein kleiner Schritt, der aber dennoch unbedingt in Angriff genommen werden sollte. Und sie gingen sogar noch weiter:

«Uri sollte seine Ideen multiplizierbar machen, und könnte so eine Art Vorreiter-Rolle übernehmen.»

Diese Ansicht vertrat auch Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti. «Wir als Bergkanton und Wasserschloss haben Expertise sowohl im Lawinen- als auch Hochwasserschutz. Diese Erfahrungen können wir an andere Gebiete im Alpenraum weitergeben». Als Institution dazu wird immer wieder das Urner Institut «Kulturen der Alpen» genannt, das als eine Art Kompetenzzentrum dienen könnte.

Eine der vier Diskussionsrunden, geführt durch Journalistin Martina Tresch. Bild: Valentin Luthiger (Schattdorf, 29. Oktober 2021)

Integration, Tourismus, Digitalisierung

In der Diskussionsrunde zum Thema «Vielfältige und integrierte Gemeinschaft Uri 2040» ging es darum, wie Flüchtlinge besser in die Arbeitswelt oder die soziale Gemeinschaft integriert werden können. Dies vor dem Hintergrund, wachsende Sozialausgaben zu verringern und zudem den durch die Abwanderung verursachten Mangel an Arbeitskräften auszugleichen. «Die Diskussionsteilnehmer zogen finanzielle Anreize für Arbeitgeber oder auch Kampagnen in Betracht», so die Diskussionsleiterin Elisa Hipp. So könnte man Unternehmer davon überzeugen, in die Ausbildung eines Flüchtlings zu investieren.

Was den Tourismus im Urserental angeht, war man sich einig, dass es einige Baustellen gibt: Darunter vor allem der Verkehr sowie die steigende Anzahl an Touristen im Skigebiet. «Wir kamen zum Schluss, dass wohl bis zur Errichtung der neuen Seilbahn zum Gütsch diese Durststrecke einfach noch durchgestanden werden muss» fasste Moderatorin Martina Tresch zusammen. Was die Digitalisierung anbelangt, forderten die Botschafterinnen und Botschafter vom Kanton ein lückenloses Netz und zudem das Übernehmen einer Vorbildfunktion in der Zukunft.

«Diese vielfältigen Inputs aus allen Bereichen der Arbeitswelt sind für uns sehr wertvoll», bilanzierte Landammann und Vorsteher des Botschafterrats Urban Camenzind zum Schluss. «Wir werden diese in unsere zukünftigen Überlegungen miteinfliessen lassen.»