Urner Regierungsrat gibt Jahresziele bekannt Neben dem Blick auf die kommenden Monate wurde auch die Erfolgskontrolle 2019 vorgenommen.

(RIN) Der Urner Regierungsrat hat die Jahresziele für das Jahr 2020 verabschiedet und gleichzeitig die Erfolgskontrolle 2019 vorgenommen, wie es in einer Mitteilung des Regierungsrats heisst. Die Jahresziele sind abgestimmt auf das Regierungsprogramm 2016 bis 2020. Für das Jahr 2020 definiert der Regierungsrat die folgenden Ziele:

Der Regierungsrat ist ein funktionierendes Kollegium, auch in der neuen Zusammensetzung.

Die Strategie und das neue Regierungsprogramm 2020 bis 2024+ sind erarbeitet und dem Landrat zur Kenntnisnahme zugestellt.

Die Investitionen und deren Planungen sind konsequent und wirksam auf die Schlüsselinfrastrukturen ausgerichtet.

Der Regierungsrat ist und handelt lösungsorientiert, nicht problemorientiert.

Bezüglich den Schlüsselinfrastrukturen seien folgende Projekte vordringlich für die Entwicklung der nächsten Jahre: der Um- und Neubau des Kantonsspitals Uri, die Etablierung und Positionierung des Entwicklungsschwerpunkts im Urner Talboden (ESP UT), die Umsetzung des regionalen Verkehrskonzepts rGVK (inklusive West-Ost-Verbindung), die Weiterentwicklung der Umsetzungsprogramme zur Neuen Regionalpolitik NRP Uri und San Gottardo (inklusive Skiinfrastrukturen), die Begleitung des Tourismusresorts in Andermatt, der Bau der zweiten Röhre des Gotthard-Strassentunnels und die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.

Regierungsrat ist mit dem vergangenen Jahr zufrieden

Der Regierungsrat und die Direktionen blicken auf ein insgesamt erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Der grösste Teil der gesetzten Ziele sei erreicht worden. Der Regierungsrat und die Direktionen verzeichneten zahlreiche Erfolge, ungeachtet der Tatsache, ob diese in den Jahreszielen enthalten waren.

In der Jahresplanung werden zudem die Hauptziele der Direktionen aufgeführt, also jene, die sich der Regierungsrat in seinem Regierungsprogramm gesetzt oder ergänzend dazu beschlossen hat. Zudem sollen diese Ziele möglichst messbar sein. Zu den Hauptzielen kommen die laufenden Arbeiten hinzu, die die Schwerpunktziele ständig begleiten.

Der Regierungsrat dankt der Verwaltung und den politisch Verantwortlichen für die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Er freut sich, die 2020 wartenden Herausforderungen gemeinsam anzugehen, wie es in der Mitteilung abschliessend heisst.