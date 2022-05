Uri Regierungsrat zu Gast in Attinghausen «Extra muros» hielt der Urner Regierungsrat am Dienstag seine ordentliche Sitzung ab – diesmal in Attinghausen. Man sprach mit dem Gemeinderat über viele laufende Projekte.

Das Gruppenbild der Delegation des Gemeinderats von Attinghausen und des Regierungsrats. Bild: PD

Der Regierungsrat hielt am vergangenen Dienstag seine ordentliche Sitzung in Attinghausen ab. Mit dem Tagungsort «extra muros», also ausserhalb des Rathauses in Altdorf, will der Regierungsrat den Gedankenaustausch mit den Gemeindebehörden noch intensiver pflegen, wie dieser in einer Mitteilung schreibt.

Der Regierungsrat nutzte dazu die Gelegenheit zu einer Begegnung mit einer Delegation des Gemeinderats von Attinghausen. Dabei besprachen die beiden Räte diverse, zurzeit aktuelle Geschäfte im gemeinsamen Interesse. Unter anderem kamen der geplante A2-Halbanschluss, der Anschluss an die West-Ost-Verbindung und weitere Verkehrsprojekte sowie die Entwicklung im Naherholungsgebiet auf dem Brüsti zur Sprache. Sowohl Gemeindepräsidentin Anita Zurfluh-Zgraggen als auch Landammann Urban Camenzind zogen ein positives Fazit unter den gemeinsamen Meinungsaustausch, heisst es in der Mitteilung. (pd/RIN)