Regionalsport Corona bremst Rollhockeyaner erneut aus Die Meisterschaft wird definitiv abgebrochen. Nun kann das Fanionteam des RHC Uri die Vorbereitungen auf nächste Saison beginnen.

Solche Szenen wird es für das Fanionteam des RHC Uri wohl erst nächste Saison wieder geben. Im Bild Uri-Youngster Tim Aschwanden (am Ball). Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 11. Januar 2020)

«Ich bin eher skeptisch, ob es wirklich möglich ist, in der Woche nach Ostern die unterbrochene Meisterschaft wieder aufzunehmen», das hatte RHC-Uri-Präsident Stefan Gisler Anfang März gesagt. Mit seiner pessimistischen Einschätzung lag er zum Leidwesen der Spieler und Fans richtig. Nachdem der Bundesrat Ende März keine Lockerungen für den Amateursport beschlossen hatte, blieb dem Zentralkomitee des Schweizerischen Rollhockeyverbandes nichts anderes übrig, als die Schweizer Meisterschaften in der Nationalliga A und B sowie in der Ersten Liga und bei den Frauen abzubrechen. Wie schon vor einem Jahr werden also in diesen Ligen keine Meistertitel vergeben. Es gibt auch keine Auf- und Absteiger.

Hoffnung auf Freundschaftsspiele

Als spätmöglichsten Termin für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs hatte der Verband den 7. April deklariert. Dieser konnte aufgrund der Beschlüsse des Bundesrates logischerweise nicht eingehalten werden.

Ein weiterer Grund für den Abbruch waren die nach wie vor bestehenden erschwerten Reisebestimmungen nach Deutschland und Österreich. In den obersten Schweizer Ligen spielen mehrere Teams aus Vorarlberg und dem süddeutschen Raum mit. Im Weiteren wird die Sportart Rollhockey von Swiss Olympic nicht als (semi-)professionell eingestuft. Das heisst, nur die Nationalteams dürfen vorerst bei den Erwachsenen aufgrund des Status Leistungssport trainieren.

Immerhin gibt es noch einen Lichtblick, dass vor dem Sommer doch noch etwas geht, liess doch das Zentralkomitee Folgendes verlauten: «Sollte am 15. April eine Lockerung kommuniziert werden, wird der nationale Verband Vorschläge unterbreiten, wie bis Ende Juni noch Spiele bestritten werden können.» Die NLA-Spieler des RHC Uri müssen sich noch immer damit begnügen, entweder Hometrainings zu absolvieren oder in etwas grösseren Gruppen im Freien etwas zur Erhaltung der körperlichen Fitness zu tun. Im Gegensatz zu den Junioren dürfen sie noch immer nicht in die Halle. Gisler betont: «Sportler brauchen Wettkämpfe. Deshalb fände ich es sehr gut, wenn – entsprechende Lockerungen vorausgesetzt – wenigstens noch Freundschaftsspiele oder -turniere ausgetragen werden könnten.» Für die Akteure wären solche Testmatches einerseits eine willkommene Motivationsspritze und andererseits könnten sie wieder etwas Spielpraxis sammeln, was im Hinblick auf die nächste Saison, die im Zeitraum September/Oktober beginnen soll, sehr wichtig wäre. Das Fanionteam des RHC Uri hat bereits seit einem halben Jahr keine Partien mehr bestritten. Diesmal fiel die Saison bei den Männern in der Nationalliga A sogar noch deutlich kürzer aus als im Vorjahr, wurde sie doch nach nur drei Runden für unbestimmte Zeit unterbrochen. Nun ist die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme also endgültig geplatzt.

Nachwuchs darf wieder Turniere spielen

Deutlich besser sieht es im Nachwuchsbereich aus: Nach einigen Wochen der Unklarheit hat der Schweizerische Rollhockeyverband beschlossen, dass Junioren unter U17 wieder Turniere absolvieren dürfen. Ab dem 25. April soll es wieder losgehen. Geplant ist, in regionalen Gruppen zu spielen, wobei allerdings keine Meistertitel vergeben werden sollen. In Zusammenarbeit mit dem Swiss Olympic hat der nationale Verband ein Schutzkonzept erarbeitet, das nun zur Anwendung gelangt.