Rehkitze sollen vor dem Mähtod gerettet werden Aktuell und in den kommenden Wochen bringen Rehe ihre Jungen zur Welt. In dieser Zeit lauern Gefahren für die Jungtiere. Die kantonale Jagdverwaltung bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Aufgefundene Kitze sollten beispielsweise mit einem Büschel Gras und nicht mit der blossen Hand berührt werden, da sie sonst von der Mutter verstossen werden könnten. (Bild: PD)

(pd/pz) Gemäss Jagdstatistik kommen in der Schweiz jährlich 1500 bis 2000 Rehkitze durch Mähmaschinen ums Leben. Die Dunkelziffer dürfte aber erheblich höher liegen. Rehe setzen ihre Jungtiere – meistens sind es zwei – in der Zeit von Anfang Mai bis Mitte Juli ins hohe Gras. Die Rehkitze sind in den ersten Wochen geruchlos und ducken sich bei Gefahr. «Dieses Verhalten schützt sie in den ersten Lebenswochen gut vor Fressfeinden, jedoch nicht vor den rotierenden Messer der Mähmaschine», schreibt die Jagdverwaltung in einer Mitteilung.

Die Rehe sind in der Lage, den Setzzeitpunkt etwas zu verschieben. Bei nasskalter Witterung und späterer Vegetation verschiebt sich die Setzzeit nach hinten. Auf Wiesen, in denen regelmässig von Anfang Mai bis Mitte Juli Rehgeissen beobachtet werden, ist es wahrscheinlich, dass sich im hohen Gras Rehkitze befinden.

Auffällige Beobachtungen an Fachleute melden

Die Jagdverwaltung Uri bittet die Bevölkerung, sich bei der Wildhut oder den Hegeobmännern in den zuständigen Gebieten (siehe Hinweis) zu melden, wenn sie auffällige Beobachtungen machen. Diese Fachleute beraten die Bevölkerung und bieten Hilfe an.

Als Massnahmen stehen insbesondere die Rehkitzsuche kurz vor und während dem Mähen sowie Vergrämungsaktionen vor dem Mähtag im Vordergrund. «Zum Schutz der Rehkitze empfehlen wir zudem, dass während der Setzzeit Hunde an der Leine geführt werden», erklärt die Jagdverwaltung. Die Wildhut und die Hegeobmänner stehen beratend zur Seite. Die Vermeidung von Tierleid steht dabei im Vordergrund. Nicht zu vergessen ist jedoch auch die Prävention von Vergiftungsfällen beim Vieh aufgrund der Aufnahme von Tierleichenteilen mit der entsprechenden Aufnahme des Heus oder Silofutters.

Die Wildhut und die Hegeobmänner sind auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. «Es geht darum, Tiere vor dem oftmals qualvollen Tod und die beteiligten Personen vor diesem unschönen Anblick zu bewahren», appelliert die Jagdverwaltung an die Urner Bevölkerung.