Religionen treffen sich im Kulturkloster Altdorf

(pd/ml) Als nationale Dachorganisation vernetzt die Interreligiöse Arbeitsgemeinschaft der Schweiz Iras Cotis Religionsgemeinschaften und Organisationen, die sich im interreligiösen und interkulturellen Dialog engagieren. Vor 27 Jahren als Verein gegründet, wird Iras Cotis heute von rund 80 institutionellen Mitgliedern getragen, darunter Religionsgemeinschaften, kantonale und regionale interreligiöse Foren und Arbeitskreise. Iras Cotis arbeitet mit diversen Partnern wie Integrationsfachstellen, Universitäten und Hochschulen zusammen.

Iras Cotis will den Austausch zwischen Menschen mit unterschiedlichem religiösem und kulturellem Hintergrund fördern und so Vorurteile und Ängste abbauen und zum sozialen Zusammenhalt in der Schweiz beitragen. Dies möchte sie durch interreligiöse Projekte in den Bereichen Bildung, Begegnung und Vernetzung erreichen.