Rennsport Harley- und Radsport-Fans sind an den Rennen in Oerlikon voll auf ihre Kosten gekommen Nach zweijähriger Zwangspause hat vergangenen Dienstag auf der offenen Rennbahn in Oerlikon wieder eine Harleyparade mit Steher- und Bahnrennen stattgefunden. Die Urnerin Lorena Leu brillierte bei den Damen.

Natitrainer Tristan Marguet mit der Urnerin Lorena Leu und Bruno Risi freuen sich auf das Rennen. Bild: Geni Wipfli/PD

Das Programm des Harleytreffens mit Parade, Steher- und Bahnrennen hat am vergangenen Dienstag, 16. August, nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause viele Zuschauer auf die offene Rennbahn in Oerlikon gelockt. Unter den 107 Harleyfahrerinnen und -fahrern waren mit Bruno und Gery Risi sowie Urs Grolimund auch drei Urner. Bruno Risi gehörte auch der Jury an, welche die drei schönsten Harleys kürte.

Der Nationaltrainer der Juniorinnen und Junioren, Tristan Marguet, ist mit vier Frauen und vier Männern angereist, darunter Lorena Leu vom VMC-Erstfeld. Die Bahnrennen zählen zum Vorbereitungsprogramm für die U19-Bahn-Weltmeisterschaft, die vom 23. bis 27. August in Tel Aviv stattfindet.

Fahrerinnen und Fahrer stehen Spalier

Der Steher Peter Jörg, der in seiner 33-jährigen Aktivzeit viele Titel holte, wurde von der Interessen Gemeinschaft Offene Rennbahn (Igor) verabschiedet. Alle Rennfahrerinnen und Rennfahrer standen auf der Ehrenrunde Spalier.

Das Steherrennen gewann der französische Landesmeister Emilien Clère vor dem amtierenden Schweizer Meister Giuseppe Atzeni. Das Ausscheidungsfahren in der Kategorie U17/U19/Damen gewann der Ukrainer Antonenko Pavio vor dem Schweizer Tim Rey und dem Deutschen Otto Scott Neo. Lorena Leu befand sich in beneidenswerter Form. Sie belegte als beste Frau den gute achten Platz.

Lorena Leu macht dritten Platz im Scratchrennen

Schwer wurde es für die Juniorinnen im 24 Runden Scratchrennen in der Kategorie U19/U23/Elite/Damen. Das Rennen wurde von den Elitefahrern sehr schnell angegangen. Die Siegerzeit von Lukas Rüegg für die acht Kilometer betrug lediglich 8 Minuten und 48 Sekunden. Lorena Leu konnte als einzige Dame mithalten und wurde im 25. Rang klassiert.

An der Europameisterschaft in Portugal hat Leu mit dem sechsten Rang bewiesen, dass ihr die Disziplin Scratch sehr liegt. In Oerlikon reichte es der Urnerin in der Kategorie Scratch U17/Damen nach zwei taktischen Fehlern für den guten dritten Rang. Sieger wurde Jonathan Rinner vor Cedric Graf.

Der VMC-Erstfeld hat wieder eine starke Fahrerin

Tristan Marguet war mit den Leistungen seiner Nachwuchsfahrerinnen und -fahrern sehr zufrieden. Er lobte die Verfolgerqualitäten von Lorena Leu, die bereits an der EM in Portugal einen neuen Schweizer Rekord gefahren ist. Der VMC-Erstfeld hatte immer starke Verfolger, meinte Tristan Marguet schmunzelnd. Nun hat er mit Lorena Leu wieder eine starke Verfolgerin. Wer bei den Juniorinnen an der Weltmeisterschaft in welcher Bahndisziplin eingesetzt wird, will Marguet erst vor Ort entscheiden.