Schwerverkehrszentrum: Reparaturen durch Dritte werfen Fragen auf Ein Unfall im Schwerverkehrszentrum in Erstfeld wirft Fragen zur Sicherheit auf. Der Sprecher der Kantonspolizei, die das SVZ im Auftrag des Astra betreibt, nimmt Stellung. Florian Arnold

Ein Mechaniker aus Litauen repariert beim Schwerverkehrszentrum Erstfeld eine Bremsscheibe. (Bild: Urs Hanhart (Erstfeld, 30. Januar 2019))

Das Schwerverkehrszentrum (SVZ) in Erstfeld ist Sinnbild für Sicherheit auf den Schweizer Strassen. Lastwagen werden an der Weiterfahrt gehindert, wenn sie Mängel aufweisen. Davon profitiert nicht zuletzt das lokale Gewerbe. Das SVZ händigt den Transporteuren eine Liste mit Reparaturfirmen in der Nähe aus. Der Chauffeur, respektive der Halter oder das Transportunternehmen, entscheidet sich dann eigenständig für eine Werkstatt.

«Oft sind die Fahrzeuge an Leasingverträge gebunden und die Reparaturen werden dann in den offiziellen Reparaturwerkstätten ausgeführt», erklärt Gusti Planzer, Sprecher der Kantonspolizei Uri. Die Kapo betreibt das Schwerverkehrszentrum im Auftrag des Astra. Wegen Garantieansprüchen würden die Lastwagen in den jeweiligen Markenwerkstätten repariert.

Bei schweren Fällen wird im SVZ repariert

Es kommt aber auch vor, dass die Mängel vor Ort im Schwerverkehrszentrum behoben werden müssen – etwa wenn die Beanstandungen derart gravierend sind, dass eine Weiterfahrt nicht verantwortet werden kann. Dann werden die Mechaniker nach Erstfeld beordert. «Die SVZ-Mitarbeiter weisen diese mögliche Reparaturplätze zu», so Planzer. «Unsere Mitarbeiter kontrollieren die Mechaniker, bevor sie die Reparaturen ausführen, und sie melden die Namen der Arbeiter der Tripartiten Kommission.» Eine Massnahme, um Schwarzarbeit zu verhindern.

Planzer betont aber, dass diese Reparaturen in Eigenverantwortung ausgeführt werden. Die SVZ-Mitarbeiter würden die Monteure auf die Sicherheit ansprechen, wenn diese «augenfällig nicht gewährleistet» sei. Im schlimmsten Fall wird dann die Reparatur abgebrochen.

Nicht immer reichen diese Vorkehrungen aus. So etwa Ende 2018, als es zu einem schweren Arbeitsunfall im SVZ kam. Ein 51-jähriger Mann wurde bei Reparaturarbeiten an einem Sattelmotorfahrzeug verletzt, als die von ihm angehobene Führerkabine herunterfiel und ihn am Kopf traf. Doch wer haftet in so einem Fall?

Haftungsfrage wird im Einzelfall geprüft

Laut Gusti Planzer wird bei Haftungsfragen aufgrund der konkreten Umstände immer im Einzelfall geprüft, ob und welche Haftung in Frage kommt. «Da wir bei jeglichen Reparaturarbeiten der Fahrzeuge weder auftraggebende noch ausführende Stelle sind, fehlt es unseres Erachtens an der Widerrechtlichkeit als Grundvoraussetzung für eine Haftung», so der Polizeisprecher. Somit würden die Eigenreparateure haften. Rechtlich sei die Nutzung des SVZ-Platzes für Eigenreparaturen ein sogenannter «Gebrauchsleihvertrag». «Durch diesen verpflichtet sich der Verleiher, dem Entlehner eine Sache zum unentgeltlichen Gebrauch zu überlassen, und der Entlehner, dieselbe Sache nach gemachtem Gebrauch dem Verleiher zurückzugeben», zitiert Planzer das Gesetz.

Das SVZ müsse – in Anlehnung an eine Schenkung – für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit haften. Der Monteur hingegen für jedes Verschulden und bei vertragswidrigem Gebrauch und Überlassung der Sache einem Dritten. An Sonn- und Feiertagen werden im SVZ keine Kontrollen durchgeführt, da dort das Personal fehlt. Am Samstag ist das SVZ bis zirka 16 Uhr besetzt. «Wir sind bestrebt, alle unsere Kontrollen effizient und mit den bestehenden Mitteln – welche uns in der Vielfalt der polizeilichen Arbeit zur Verfügung stehen – auszuführen», so der Urner Polizeisprecher.

Manchmal reicht schriftliche Bestätigung

Den Entscheid, ob ein beanstandetes Fahrzeug wieder weiterfahren darf, fällt in der Regel ein diensthabender technischer Mitarbeiter des SVZ. «Je nach Schwere und Umfang der Reparatur können auch schriftliche Reparaturbestätigungen von Fachwerkstätten anerkannt werden», fügt Planzer an. «Wir beanstanden in den technischen Kontrollen das nicht vorschriftsgemässe oder nicht betriebssichere Bauteil beziehungsweise dessen Funktion.»

Was genau gewechselt werden müsse, liege dann in der Beurteilung der Reparaturwerkstätten respektive deren Fachspezialisten. «Diese müssten wiederum gemäss den Vorgaben der Hersteller handeln», erklärt Planzer. Stellen die Werkstätten bei ihrer Reparatur zusätzliche Mängel fest, sind sie angewiesen, dem Schwerverkehrszentrum die Mängel für eine nachträgliche Reparaturverfügung zu melden.