RHC Uri bringt Montreux an den Rand einer Niederlage Der RHC Uri trotzt dem Meisterschaftsmitfavoriten Montreux einen Punkt ab und verliert erst im Penaltyschiessen 3:4.

Selten hat man die Urner Zuschauer bei einem Spiel ihres Teams so mitgehen sehen wie an diesem Sonntagnachmittag. Obwohl der RHC Uri das Spiel gegen den Montreux HC im Penaltyschiessen verlor, applaudierten sie noch Minuten nach Abpfiff der nervenaufreibenden Partie. Die Ausgangslage vor Beginn des Spiels erinnerte etwas an die Geschichte «David gegen Goliath». Hier die kleinen Urner, die auf Stammtorhüter Ricardo Figueiredo verzichten mussten und im Tabellenkeller angesiedelt sind. Dort ein mit Legionären gespicktes Montreux, das vorletztes Jahr den Meistertitel holte und in der Champions League spielte.

Doch von einem Klassenunterschied war von Beginn an nichts zu sehen. Die Urner Abwehrleute schirmten ihren Torhüter Pedro Marinho gekonnt ab und liessen nur wenige Abschlussversuche zu. Im Offensivspiel zirkulierte der Ball nicht nur gut, sondern auch sicher. Die Urner agierten augenscheinlich mit dosiertem Risiko. Keinesfalls wollte man den Favoriten zum Kontern einladen. Die Spielidee war bis zur achten Minute gut, ehe der Toptorschütze der Liga, Esteve Pujals, den Torreigen für Montreux eröffnete und mit einem Weitschuss traf. Wer nun glaubte, die Urner würden einbrechen, sah sich eines Besseren belehrt.

Weiterhin agierte das Team von Trainer Carlos Sturla geduldig und aufsässig. Immer wieder tauchten dabei auch die Urner gefährlich vor dem ehemaligen Nationaltorhüter Jean-Pierre Vizio auf, ein Tor wollte aber zumindest vorerst nicht gelingen.

Urner lassen sich von Rückstand nicht beirren

In der 22. Minute traf Felipe Sturla mit einem herrlichen Schuss zum viel umjubelten Urner Ausgleich. Spätestens jetzt schienen die Spieler zu spüren, dass etwas Grosses in der Luft lag. Auch nach dem Seitenwechsel war die Partie ausgeglichen. Erst ein Penalty brachte die erneute Führung des Montreux HC in der 34. Minute. Wiederum traf Pujals. Doch auch dieser Rückstand brach den Urnern nicht das Genick.

Nach einer Balleroberung konnte Manuel Gisler Felipe Sturla in der 43. Minute in die Gasse schicken und der italienisch-argentinische Doppelbürger verwertete wunderschön zum erneuten Ausgleich. Weitere Tore fielen in der regulären Spielzeit nicht, die Verlängerung musste entscheiden. Dort traf Michael Gerig nach elf Sekunden. Keine drei Minuten später gelang Montreux der Ausgleich. Das Penaltyschiessen musste Entscheiden. Ein hervorragender Uri-Torhüter Marc Blöchlinger hielt drei Penaltys, aber weil seine Mitspieler scheiterten, sicherte sich Montreux den zweiten Punkt. Für die Urner dürfte am Ende die Freude über den einen Punkt überwiegen. Schliesslich standen sie mit Montreux einem Meister-Anwärter gegenüber. (ji)