Rinderzucht Dank Gen-Fund aus Uri: Forscherteam möchte ausgestorbenen Auerochsen zu neuem Leben erwecken Jahrhunderte hat ein Stück Fell eines Urner Auerochsen in einer Berghöhle überlebt – gar handelt es sich dabei vielleicht um eines des «Urner Greiss». Nun soll es dabei helfen, die ausgestorbene Rinderart wieder zurückzubringen.

Das Vorhaben erinnert an den Plot des Dinosaurierfilms Jurassic Park: Ein Forscherteam aus Norwegen hat sich zum Ziel gesetzt, den ausgestorbenen Auerochsen zu neuem Leben zu erwecken. Dabei soll durch gezieltes Kreuzen des Erbguts einer heutigen Hausrinderart mit jenem einer jahrhundertealten Auerochsenart ein Tier herangezüchtet werden, das jenem von damals «äusserst nahe» kommen soll, wie es in einer Mitteilung heisst.

Für das geplante Experiment spielt der Kanton Uri eine wesentliche Rolle. Denn das benötigte Genmaterial sei bereits gefunden worden, und zwar im Gotthardkanton, wie es weiter heisst. Die Forschenden hätten es in einer kleinen Berghöhle im Fellital entdeckt, in Form eines Stück Felles, das luftdicht in einem Bergkristall eingefasst jahrhundertelang überlebt hat. Denn im Gebiet des heutigen Kantons Uri haben noch vor 800 Jahren Auerochsen gelebt. Das auch als «Ur» bekannte Tier war letztlich auch Namensgeber für den Kanton. Die Forscher schliessen ebenfalls nicht aus, dass das Stück Fell von jenem «Ur» stammt, das auch auf dem Wappen verewigt ist, dem «Urner Greiss». Der Fund sei ein «wahrer Glücksfall», wie Forschungsleiter Bjørnar Simensen von der Universität Kongerstrund auf Anfrage sagt. «Da das Genmaterial, das wir dem Fell entnehmen konnten, fast unversehrt ist, bringt uns das in unserer Forschung um Jahrzehnte vorwärts.»

Erster «Auerochse» schon Ende Jahr erwartet

Bereits Ende Jahr soll nun ein erstes Kalb entstehen, aus dem schliesslich ein ausgewachsener Quasi-Auerochse werden soll, wie Simensen weiter sagt. Dabei werden die Original-Gene aus dem gefundenen Fell extrahiert und dem Samen eines Haustieres beigemischt, welcher damit ein Hausrind deckt. Danach wird der Vorgang mit den Nachkommen jeweils wiederholt, bis schliesslich nahezu ein Ur entsteht. «Bis ungefähr im November sollten wir mit dem Kreuzungsprozess so weit sein, dass das entstehende Tier einem Auerochsen zum Verwechseln ähnlich sieht», ist der Forscher überzeugt. Das heisst, der entsprechende Ochse würde dann eine Schulterhöhe von bis zu 180 Zentimetern und ein Gewicht von bis zu 1,5 Tonnen aufweisen.

Ungefähr so könnte der neue Auerochse aussehen: Rückgezüchtete Exemplare bei der Auswilderung in Deutschland. Bild: Diether Endlicher/AP/Keystone (Seehausen D, 8. Dezember 2005)

Bereits hätten erste Landwirtinnen und Landwirte ihr Interesse an den geplanten Auerochsen-Kopien bekundet, darunter auch solche aus Uri, sagt Simensen. «So eine Auerochsenkuh gibt natürlich einiges mehr an Milch, bei verhältnismässig geringerem Graskonsum, verglichen mit einer heutigen Hauskuh.» Und auch als Kampfrinder hätten die «wiedergeborenen» Ure «offensichtliche Vorteile», wie Simensen schmunzelnd sagt. Die Bauern müssten sich allerdings noch gedulden. Zunächst sollen die neuen Schöpfungen in einem «Zoo der Rinder» im norwegischen Namsskogan präsentiert werden.