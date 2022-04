Ringen Schattdorfer Nachwuchstalente bezwingen beinahe alle Gegnerinnen und Gegner Anlässlich der dritten Runde der ORV-Jugendmannschaftsmeisterschaft sind die Sportlerinnen und Sportler ins sankt-gallische Oberriet gereist. Dort rangen sie erfolgreich.

Die Nachwuchsringer der Ringerriege Schattdorf gewannen zwei Kämpfe. Bild:PD / Jeannette Herger

Die Nachwuchsringer der Ringerriege Schattdorf sind im Rahmen der dritten Runde der Jugendmannschaftsmeisterschaft des Ostschweizerischen Ringerverbands kürzlich nach Oberriet (SG) gereist. Dort haben die Jungschwinger gemäss einer Mitteilung gegen die Ringerstaffel Kriessern, die Ringerriege TV Weinfelden und den Ringerclub Oberriet-Grabs gekämpft.

Gleich mit zwei Schultersiegen durch Javis Tresch (bis 26 kg) und Lyo Gisler (bis 28 kg) starteten die Schattdorfer in den ersten Kampf gegen die Ringerstaffel Kriessern. Marius Gamma (bis 30 kg) musste eine Schulterniederlage hinnehmen. In den Gewichten bis 32 kg und bis 35 kg konnten die Schattdorfer keine Ringer stellen. Einen Schultersieg feierte Levin Tresch (bis 38 kg). Nikolaj Gamma (bis 42 kg) verlor seinen Kampf nach Punkten (1:8) und Luca Arnold (bis 46 kg) mit einer Schulterniederlage. Nach acht Kämpfen führte die Ringerstaffel Kriessern mit 19:13 Punkten. Lukas Tresch (bis 50 kg) bezwang seinen Gegner mit einem Schultersieg. Je eine Punktniederlage mussten Delia Gisler (bis 54 kg) und Pius Gamma (bis 58 kg) einstecken. Lion Husmann (bis 63 kg) und Lars Epp (bis 69 kg) bezwangen ihre Gegner mit einer technischen Überlegenheit. Vor den letzten zwei Kämpfen stand es unentschieden 26:26. Peter Zberg (bis 76 kg) kam kampflos zu vier Mannschaftspunkten. Im letzten Kampf verlor Lars Herger (bis 100 kg) nach Punkten (2:9). Die Schattdorfer feierten einen knappen 31:29-Sieg gegen die Ringerstaffel Kriessern.

Das zweite Duell hat sich wie ein Krimi gestaltet

Im zweiten Duell wartete die Ringerriege TV Weinfelden auf die Schattdorfer. Julian Walker (bis 26 kg) und Lyo Gisler (bis 28 kg) starteten mit zwei Schultersiegen. Eine technische Niederlage musste Marius Gamma (bis 30 kg) hinnehmen. In den Gewichten bis 32 kg und bis 35 kg konnten die Schattdorfer keine Ringer stellen. Je einen Schultersieg erzielten Levin Tresch (bis 38 kg) und Nikolaj Gamma (bis 42 kg). Janik Imholz (bis 46 kg) verlor mit einer Schulterniederlage.

Nach acht Kämpfen konnte es spannender nicht sein. Es stand unentschieden 16:16 in der Mannschaftswertung. Mit einem Schultersieg bezwang Lukas Tresch (bis 50 kg) seinen Gegner. Eine Schulterniederlage gab es für Delia Gisler (bis 54 kg). Pius Gamma (bis 58 kg) verlor mit einer technischen Niederlage. Lion Husmann (bis 63 kg) feierte einen Schultersieg. Manuel Herger (bis 69 kg) verlor seinen Kampf mit einer Schulterniederlage. Ein Schultersieg gelang Peter Zberg (bis 76 kg) und im letzten Kampf verlor Lars Herger (bis 100 kg) nach Punkten (1:10). Das Endresultat fiel zu Gunsten der Ringerriege TV Weinfelden aus. Sie gewannen knapp mit 31 zu 29 Mannschaftspunkten.

Die Spannung blieb bis zum Schluss

Bei der dritten Partie trat die Ringerriege Schattdorf gegen den Ringerclub Oberriet-Grabs an. Die ersten acht Mannschaftspunkte holten sich Javis Tresch (bis 26 kg) mit einer technischen Überlegenheit und Lyo Gisler (bis 28 kg) mit einem Schultersieg. Eine Schulterniederlage musste Marius Gamma (bis 30 kg) hinnehmen. Auch in diesem Kampf konnten die Schattdorfer in den Gewichten bis 32 kg und bis 35 kg keine Ringer stellen. Levin Tresch (bis 38 kg) bodigte seinen Gegner mit einem Schultersieg. Mit einer Schulterniederlage verlor Nikolaj Gamma (bis 42 kg) seinen Kampf. Luca Arnold (bis 46 kg) kam kampflos zu vier Mannschaftspunkten. Auch in diesem Fight stand es nach acht Begegnungen unentschieden 16:16.

Lukas Tresch (bis 50 kg) legte mit einem Schultersieg wieder vor. Einen 4:1-Punktesieg sicherte sich Delia Gisler (bis 54 kg). Pius Gamma (bis 58 kg) musste eine Schulterniederlage hinnehmen. Lion Husmann (bis 63 kg) bezwang seinen Gegner mit einer technischen Überlegenheit. Lars Epp (bis 69 kg) verlor seinen Kampf nach Punkten (1:6). Peter Zberg (bis 76 kg) mit einem Punktesieg (10:4) und Lars Herger (bis 100 kg) mit einer technischen Überlegenheit festigten am Schluss den Sieg für die Schattdorfer. Die Urner gewannen mit 35,26 Punkten.

Die letzte Runde der diesjährigen ORV-Jugendmannschaftsmeisterschaft findet heute statt. Der Austragungsort ist die Turnhalle Isenringen in Beckenried, die Organisation übernimmt die Ringerriege Schattdorf. Die Gegner der Urner sind zum Abschluss die Ringerstaffel Kriessern, die Ringerriege Brunnen und die Ringerstaffel Freiamt. (zgc)