Nach dem Sieg und dem Unentschieden von letzter Woche konnte Schattdorfs Zwei in der zweiten Runde der 1. Liga nachlegen und holte sich das Punktemaximum gegen Einsiedeln sowie Winterthur. Somit wurden sie ihrer Favoritenrolle gerecht und sind auf Kurs mit ihrem Saisonziel.

Nach dem äusserst knappen Sieg im Vorrundenkampf gegen Einsiedeln (16:15) sicherten sich die Urner in der Rückrunde einen deutlichen 20 zu 10 Punktesieg. Die Klosterdörfler konnten jedoch zwei Gewichte nicht besetzen, wodurch Anja Epp und Delia Gisler kampflos ausgingen. Die Schattdorfer ihrerseits konnten ebenfalls eine Gewichtsklasse nicht besetzen. Leon Kempf besiegte Roman Bissig klar mit einem Schultersieg. Auch Aaron Zberg liess sich mit 12 zu 0 Punkten gegen Cyrill Kälin als Sieger feiern. Der Doppellizenzierte Nicola Alt konnte bei seinem ersten Kampf für die Urner gleich mit einem Punktesieg gegen Jonas Kälin starten (10:6). Kilian Zberg gelang es gegen Sascha Schmid nicht, zu etwas Zählbarem zu kommen, und er verlor durch technische Unterlegenheit mit 0 zu 18 Punkten. Flavio Herger bezwang seinen Gegner Fabian Noser mit 10 zu 4 Punkten.

Urner führen Tabelle der 1. Liga Ost an

Auch im zweiten Kampf gegen Winterthur behielten die Urner eine reine Weste und holten sich einen deutlichen Sieg. Anja Epp ging leider erneut kampflos aus. Delia Gisler bekam es mit Shah Zafari Nadir zu tun und musste sich mit 2 zu 17 Punkten durch technische Unterlegenheit geschlagen geben. Leon Kempf musste gar bis zu 21 Zähler kämpfen, bevor er Zubair Khan mit einer technischen Überlegenheit bezwingen konnte (21:4). Aaron Zberg holte sich gegen Daniel Faraj einen 5 zu 0 Punktesieg. Benjamin Gander lief an diesem Wochenende für die zweite Mannschaft auf und holte sich einen souveränen Schultersieg gegen Livio Scrivano, nachdem er bereits mit 9 zu 0 Punkten führte. Auch Kilian Zberg holte sich nach einer 8 zu 0 Punkteführung gegen Dara Karim Rauf noch den Schultersieg. Nicola Alt ging im zweiten Kampf der Woche kampflos aus.

Zwei Kämpfe und zwei Siege lautete das Resümee für die RRS in der zweiten Runde. Somit führen die Urner die Tabelle der 1. Liga Ost nach insgesamt vier Kämpfen deutlich mit drei Punkten Vorsprung auf die Zweitplatzierten Einsiedeln, Oberriet-Grabs und Winterthur an. Am kommenden Samstag folgt die nächste Doppelrunde gegen Oberriet-Grabs sowie Uzwil in der Sporthalle Brüel in Einsiedeln. (pd/lur)