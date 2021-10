Ringsport Schattdorfer Ringer müssen einen weiteren Dämpfer einstecken – die zweite Mannschaft bleibt aber an Tabellenspitze Die Ringerriege Schattdorf unterliegt Einsiedeln in der NLA. Das zweite Team hingegen holt sich den neunten Sieg der Saison.

Ringerriege Schattdorf. Michael Jauch hat Andreas Burkard fest im Griff. Bild: PD

Die erste Mannschaft der Ringerriege Schattdorf (RRS) befindet sich in der Rückrunde: Im Kampf gegen Einsiedeln verloren sie auswärts mit 11 zu 27 Punkten und mussten so einen weiteren Dämpfer einstecken, nachdem sie bereits in der Vorrunde gegen Einsiedeln verloren haben.

Lion Husmann konnte gegen Oleksandr Golin seine Premiere in der Swiss Winforce League feiern. Er vermochte gegen den Einsiedler jedoch nicht viel auszurichten und musste sich mit 0 zu 17 Punkten durch eine technische Unterlegenheit geschlagen geben. Das Gleiche blühte auch Elias Kempf gegen Sven Neyer. Kempf verlor mit 0 zu 15 Punkten ebenfalls durch eine technische Unterlegenheit.

Negativspirale gebremst: Mit 8 zu 11 in die Pause

Simon Gerig konnte dann die Negativspirale bremsen und bezwang Dany Kälin mit 18 zu 3 Punkten. Er sicherte sich einen frühzeitigen Sieg durch technische Überlegenheit. Michael Jauch und Andreas Burkard lieferten sich einen sehr ausgeglichenen Kampf, in welchem der Urner am Ende die Nase mit 2 zu 1 Punkten knapp vorne hatte und sich den Sieg verbuchen liess. Auch Sven Gamma und Michel Schönbächler zeigten sich sehr abgeklärt und Gamma sicherte sich den 3 zu 2 Punktesieg. In der Pause waren die Schattdorfer bereits mit 8 zu 11 Punkten im Rücktreffen.

Die zweite Kampfhälfte eröffneten Kilian Zberg und Adrian Mazan. Zberg wurde direkt in die Defensive verbannt und musste sich bereits vor dem Ablaufen der Zeit mit 0 zu 16 Punkten und somit durch eine technische Niederlage geschlagen geben. Einen spannenden Kampf lieferten Maithem Abd al Sada und Lars Neyer, in welchem sich der Urner Doppellizenzierte einen 8 zu 5 Punktesieg nach Hause holte. Nicolas Christen hatte das Kampfgeschehen voll in seinen Händen und ging mit 13 zu 0 Punkten in Führung. Dann vermochte Yves Neyer jedoch im richtigen Moment zu kontern und Christen musste eine bittere Schulterniederlage einstecken. Sven Epp blühte Ähnliches, denn auch er verlor nach einem 0 zu 12 Punkterückstand gegen Maurus Zogg durch eine Schulterniederlage. Im letzten Kampf des Abends zeigte Yannick Epp einen beherzten Kampf gegen Jan Neyer, musste sich aber mit einer 4 zu 9 Punkteniederlage geschlagen geben.

Obwohl sich die Einsiedler direkt vor den Schattdorfern auf dem vierten Tabellenrang befinden, waren die Klosterdörfler klar überlegen. Mit 11 zu 27 Punkten landete erneut eine klare Niederlage auf dem Konto der RRS. Am 16. Oktober 2021 um 20.00 Uhr findet bereits der letzte Heimkampf in Beckenried gegen die Tabellendritten aus Kriessern statt.

Zweite Mannschaft kann ihre Leaderposition beibehalten

Die zweite Mannschaft der Ringriege Schattdorf befindet sich hingegen weiterhin in einem Hoch: Auch in der vierten Runde der ersten Liga Ost liessen die Urner nicht an ihrem guten Formstand zweifeln. Gegen Kriessern und Einsiedeln holten sie sich die Siege Nummer acht und neun und konnten so ihre Leaderposition in der Tabelle beibehalten.

Delia Gisler startete den Kampf gegen die Mannschaft aus Kriessern. Sie hatte ihren Gegner Elia Matt stets im Griff und liess nichts anbrennen, bevor sie sich den Schultersieg sicherte. Gleiches gelang auch Aaron Zberg gegen Florian Tanner und Lars Epp gegen Sven Hutter. Anja Epp sicherte sich gegen Reto Steger einen 7 zu 2 Punktesieg. Auch Leon Kempf behielt gegen Fabian Obrist die Oberhand und gewann deutlich mit 12 zu 5 Punkten.

Michael Epp musste sich nach einem 8 zu 17 Punkterückstand mit einer Schulterniederlage geschlagen geben. Auch Peter Zberg hatte gegen Andreas Bleiker schwer zu beissen und verlor mit 1 zu 17 Punkten durch technische Unterlegenheit. Flavio Herger und Fabian Ulmann lieferten ein Kopf-an-Kopf-Duell, in welchem der Kriesserer am Ende genau einen Punkt Vorsprung hatte und somit den Kampf für sich entschied (10:11). Das Schattdorfer Zwei bezwang die Ostschweizer mit 20 zu 13 Punkten.

Neun Siege aus zehn Kämpfen für das zweite Schattdorfer Team

Entgegen dem Resultat der RRS in der NLA, gelang es der zweiten Mannschaft gegen Einsiedeln einen klaren Sieg mit 25 zu 7 Punkten zu holen. Delia Gisler bezwang ihren Kontrahenten Robin Biederer mit 9 zu 6 Punkten. Anja Epp machte mit Samuel Steinauer kurzen Prozess und schulterte den Einsiedler nach einer 16 zu 0 Führung. Sergio Gamma trat Magomed Dzhavadov lediglich zwei Punkte ab und gewann mit 17 zu 2 Punkten durch technische Überlegenheit. Leon Kempf schulterte Lenny von Känel zum Sieg. Gleiches gelang auch Peter Zberg gegen Jan Walker und Flavio Herger gegen Martin Schönbächler. Lars Epp musste sich nach einem 5 zu 11 Punkterückstand durch eine Schulterniederlage geschlagen geben. Michael Epp behielt gegen Cyrill Kälin die Oberhand und sicherte sich einen 5 zu 4 Punktesieg.

Nach vier Runden thronen die Urner an der Tabellenspitze mit neun Siegen aus zehn Kämpfen. Das Schattdorfer Team um Coach Mario Jauch scheint voll in Fahrt zu sein und es bleibt spannend, was in den letzten zwei Runden noch passieren wird. Bereits am 16. Oktober 2021 folgen die nächsten zwei Kämpfe gegen Einsiedeln und Kriessern. (mah)