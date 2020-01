RMV Seedorf hat neuen Vizepräsidenten Der Verein blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Demnächst muss das Vereinshaus abgerissen werden.

Präsident Andreas Stadler, der neue Vizepräsident Andreas Grütter, Ehrenpräsident und Jubilar Ruedi Loretz (50 Jahre) und Jubilar Alois Ulrich (60 Jahre). Bild: Geni Wipfli

Präsident Andreas Stadler durfte 71 Personen, darunter die Ehrenpräsidenten Ruedi Loretz und Heinz Grütter, sowie drei Gäste im Restaurant Rössli in Seedorf begrüssen. Auch in seinem achten Präsidiumsjahr durfte er von viel Erfreulichem berichten. Der verstorbenen Mitglieder Jakob Gisler und Karl Brand wurde in einer Schweigeminute gedacht.

Bei allen Veranstaltungen haben viele geholfen und teilgenommen. Speziell erwähnte Stadler den Lottomatch im Restaurant Rössli, das Jassen und Kegeln in Erstfeld, die Volksradtouren im Mai und September ab Vereinshaus, die schweizerische SRB Veteranen Sternfahrt und das 100-Jahr-Jubiläum vom SRB Uri, bei dem der RMV zu den Organisatoren gehörte, die Drei-Tages-Tour in den Schwarzwald und die Vogesen, organisiert von Stefan Marent, das Luftgewehr-Schiessen in Altdorf, die Schlusstour nach Unterschächen ins Alpina und das Weihnachtsessen im RMV Seedorf Vereinshaus.

161 Mitglieder und erfreulicher Kassabestand

Aus dem Jahresbericht des Tourenleiters Martin Kempf konnte entnommen werden, dass der RMV Seedorf Sieger des Urner kantonalen Tourenfahrens geworden war und alle Veranstaltungen sehr gut besucht worden sind.

Auch der Jugendobmann Stefan Marent durfte von viel Erfreulichem berichten. Unter anderem vom Radballer Michi Grütter, der zusammen mit Josip Bajo in der Nati B diverse Erfolge feiern durfte.

Unter Mutationen gab Kassier Godi Münger zwei Neueintritte und 14 Austritte bekannt. Die Austritte betrafen hauptsächlich Mitglieder des ehemaligen VMC Flüelen. Der Mitgliederbestand beträgt somit am 1. Januar 161 Personen. Der Kassier Godi Münger durfte von einem erfreulichen Kassastand berichten. Dank der Fusion mit Flüelen, dem Lottomatch und den Einnahmen des Vereinshauses konnte der Kassier eine Vermögensvermehrung von 9500 Franken bekanntgeben.

Präsident Andreas Stadler, Sekretärin Fabienne Liesching und Tourenleiter Martin Kempf wurden für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Andreas Grütter wurde neu für ein Jahr als Vizepräsident in den Vorstand gewählt. Die Versammlung dankte den Gewählten mit einem kräftigen Applaus.

Das Jahresprogramm ist sehr vielfältig

Am 28./29. Februar findet der Lottomatch im Restaurant Rössli in Seedorf statt. Am 27. März geht es zur Eröffnungstour, am 10. April ist das Freundschaftskegeln und Jassen mit dem SRB Attinghausen in Erstfeld im Hotel Albert. Zu der ersten Volksradtour ab Vereinshaus wird am 2./3. Mai gestartet. Am 14. Juni findet der Familienausflug und am 28. Juni die Motorrad-Tagestour statt. Vom 14. bis 16. August wird die drei Tagestour organisiert und am 29. August geht es zum Bowling in den Swiss Holiday Park nach Morschach. Am 12./13. September findet die zweite Volksradtour ab Vereinshaus und am 9. Oktober die Schlusstour nach Unterschächen statt. Zur Weihnachtsfeier im RMV Vereinshaus trifft man sich am 28. November. Besucht und teilgenommen wird auch an allen SRB Uri Veranstaltungen.

Für 60 Jahre SRB-Mitgliedschaft wurde Alois Ulrich, für 50 Jahre Ehrenpräsident Ruedi Loretz und für 25 Jahre Edith Ghenzi geehrt. Präsident Andreas Stadler überreichte ihnen ein kleines Geschenk.

Ebenfalls ein Präsent durften die älteste Teilnehmerin, Elsi Bucher mit Jahrgang 1930 und die jüngste Teilnehmerin, Ramona Stadler mit Jahrgang 2010, sowie einige treue Helfer in Empfang nehmen. Tourenleiter Martin Kempf durfte bekanntgeben, dass die Vereinsmeisterschaft sehr gut besucht worden sei und der RMV Seedorf auch das kantonale Vereinstourenfahren gewonnen habe. Bei den Jungradlern hat Ramona Stadler vor Marina Stadler und Corina Wyrsch gewonnen und bei den Damen schwang Theres Grütter vor Edith Ghenzi und Theres Herger obenaus. Bei den Herren gewann Hansruedi Grütter, vor Ruedi Grütter und Michael Grütter.

Das Vereinshaus muss dem Hochwasserschutz weichen

Wegen des Hochwasser-Schutzprojekts Palanggenbach muss das Vereinshaus des RMV Seedorf abgebrochen werden. Der Kanton hat dem RMV Seedorf auf 31. Dezember 2020 gekündigt. Bis dahin muss das Haus leer sein. Die Kosten des Abbruchs inklusive der Asbest-Entsorgung werden zirka 40000 Franken betragen. An den Kosten wird sich auch der Kanton Uri beteiligen.

Dank guter Kasse will man im 2021 eine zweitägige Vereinsreise organisieren. Ehrenpräsident Ruedi Loretz sagte, es sei erfreulich, dass sich der RMV Seedorf, der 1988 mit 12 Mitglieder und 500 Franken Schulden vor dem Nichts stand, sich so gut erholt habe. Darauf dürfe man stolz sein. Präsident Markus Inderbitzin überbrachte die Grüsse vom SRB Uri, sowie von den Patensektionen SRB Attinghausen und VMC Spiringen. Er gratulierte den Jubilaren, den gewählten Vorstandsmitgliedern und den Sportlern und wünschte ein unfallfreies und glückliches neues Jahr.