Rollhockey Beim RHC Uri ist Charakterstärke gefragt In der 4. Meisterschaftsrunde spielt der RHC Uri am Samstag zum dritten Mal auswärts. Diesmal im Berner Oberland beim RSC Uttigen.

Gerne erinnert man sich im Urner Lager an das letzte Aufeinandertreffen mit dem RSC Uttigen zurück. Mit einem hauchdünnen Sieg im abschliessenden Spiel der abgelaufenen Saison konnte sich der RHC Uri den Verbleib in der NLA sichern. Wenige Monate später findet sich das Team von Spielertrainer David Esteves in einer ungemütlichen Situation wieder. Nach drei Spielen bilanziert die Mannschaft ebenso viele Niederlagen. Die junge Mannschaft vermag nur phasenweise zu überzeugen. Die Saison dauert zwar noch lange, dennoch tut Esteves alles, um das Ruder umgehend rumzureissen: «Wenn ich den Glauben schon verloren hätte, wäre ich auf dem falschen Posten. Wir können und werden uns aus dieser misslichen Lage befreien. Nun ist Charakterstärke gefragt», sagt der portugiesische Spielertrainer.

Oldie muss es richten

Für diese Charakterstärke steht momentan niemand sinnbildlicher als Patrick Greimel. Der Oldie hat sportlich schon vieles erlebt und findet sich trotzdem in einer neuen Situation wieder. Nach dem Rücktritt von Joshua Imhof, mit dem er jahrelang auf allen Juniorenstufen und in der NLA gespielt hat, lastet noch mehr Verantwortung auf den Schultern des 32-Jährigen. Wie er damit umgeht, ist bemerkenswert. Mit der höchsten Trainingsbeteiligung ausgestattet ist er auf und neben dem Feld ein Leader, zu dem seine Teamkollegen aufschauen können. Zu motivieren braucht man ihn nicht. Wohl auch nicht gegen sein früheres Team Uttigen.

Patrick Greimel am Ball im Spiel gegen Biasca. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 8. Oktober 2022)

Obwohl Greimel ins Berner Oberland nach wie vor hervorragende Beziehungen unterhält, dürfte er bestrebt sein, seinen ehemaligen Mannschaftskollegen zu zeigen, was er immer noch kann. Uttigen ist mit einem Sieg und zwei Niederlagen (eine davon nach Verlängerung) durchzogen in die Saison gestartet. Nach dem Rücktritt von Tiago Sousa, der neu als Trainer agiert, müssen sich auch die Berner Oberländer erst noch finden. Immerhin können sie mit Jean-Pierre Vizio auf einen erstklassigen Rückhalt zählen. Auf Seiten der Urner darf Nicola Imhof nach überstandener Verletzung wieder mittun. (ji)