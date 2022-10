Rollhockey Gotthard-Derby als Heimspielauftakt für Uri Im ersten Heimspiel der neuen Saison trifft der RHC Uri am Samstag um 18 Uhr zu Hause auf den RC Biasca. Nach zwei deutlichen Auswärtsniederlagen lechzen die Urner nach Punkten.

Dass es für das NLA-Team des RHC Uri in der neuen Saison schwierig werden dürfte, war bereits vor Saisonbeginn klar. Mit dem SC Thunerstern ist eine Mannschaft in die NLA aufgestiegen, die so stark ist, dass sie gleich um die Playoff-Ränge spielen kann. Ohne zusätzliche ausländische Verstärkung ist das erklärte Ziel auch nach dem Rücktritt von Captain Joshua Imhof der Ligaerhalt.

Wie die ersten beiden Saisonspiele gezeigt haben, steht den Urnern auf diesem Weg noch viel Arbeit bevor. Nach einer 3:7-Startniederlage in Genf setzte es in Dornbirn am 1. Oktober eine deutliche 4:9-Klatsche. Praktisch in allen Mannschaftsteilen verfügt das Team von Spielertrainer David Esteves noch über erhebliches Steigerungspotenzial. Angefangen von den Torhütern über das Defensivverhalten bis hin zur Torgefährlichkeit.

Urner wollen ein anderes Gesicht zeigen

Nach einer eingehenden Fehleranalyse wollen die Urner im ersten Heimspiel der Saison ein anderes Gesicht zeigen. An Motivation dürfte es nicht fehlen, schliesslich gastiert der RC Biasca in Seedorf. Ein Sieg im Gotthard-Derby würde für Vieles entschädigen. «Der Saisonstart verlief bislang sehr harzig. Dennoch herrscht bei uns eine gute Stimmung und wir versuchen stetig, uns zu verbessern», meint Uris Spielertrainer David Esteves.

Spielertrainer David Esteves. PD

Für den Portugiesen ist es ein ganz besonderes Spiel. Seit diesem Sommer lebt auch seine Familie in Seedorf. Somit können seine Ehefrau und die beiden Kinder Esteves erstmals live in Gelb/Schwarz erleben. Mit fünf persönlichen Treffern ist er nicht nur der Toptorschütze seines Teams, sondern auch der Liga. Esteves wird es mit Sicherheit brauchen. Geschenke sind von Biasca wie üblich nicht zu erwarten.

Die Tessiner gehören zu den Meisterschaftsfavoriten. Beide Saisonspiele konnten siegreich gestaltet werden. Einmal in der Verlängerung und einmal im Penaltyschiessen. Biasca und Uri standen sich an einem Vorbereitungsturnier in Wimmis gegenüber. Den Tessinern gelang dabei ein ungefährdeter 5:1-Sieg. Uri fehlt Nicola Imhof verletzungsbedingt.