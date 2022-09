Rollhockey U15 Mit Derby und zwei Niederlagen: Die U15-Teams starten durchzogen in die Saison Im Urner Derby konnten sich die U15A knapp gegen die U15B durchsetzen. In den beiden übrigen Spielen mussten die beiden Teams des RHC Uri als Verlierer vom Platz.

Das U15A-Team des RHC Uri setzte sich im Heimderby durch. Bild: PD/Dani Buergi

Am vergangenen Wochenende starteten die beiden U15-Teams des Rollhockeyclubs (RHC) Uri mit dem Heimturnier in Seedorf in die neue Meisterschaft. Die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer in Seedorf sahen dabei ein unterhaltsames Spiel, in dem sich die beiden Teams nichts schenkten.

Es gab auf beiden Seiten viele Torchancen und packende Spielszenen zu bewundern. Am Schluss konnte sich das Team der U15A knapp mit 4:3 gegen die U15B durchsetzen.

Zwei Niederlagen gegen Österreich

Die U15A trat im zweiten Spiel gegen den RHC Wolfurt an. Die österreichische Mannschaft vermochte ihre körperliche Überlegenheit anfänglich gleich in Tore umzumünzen. Das Tempo von Wolfurt brachte die Urner Defensive stark ins Schwitzen. Mit der Zeit gewöhnte man sich an den hohen Rhythmus, und es gelang den Urnern, doch zwei Tore zu erzielen. Am Schluss setzte sich der RHC Wolfurt jedoch mit 10:2 durch.

AUCH INTERESSANT

Auch die U15B traf im zweiten Spiel auf eine österreichische Mannschaft. Gegen den RHC Dornbirn hielten die Urner gut mit. Doch einige Unachtsamkeiten in der Defensive wurden von den Österreichern eiskalt ausgenützt. In regelmässigen Abständen konnte sie das Skore erhöhen. Das Team der U15B kämpfte aber unerschrocken weiter. Diese Hartnäckigkeit wurde mit dem Ehrentreffer belohnt. Am Ende lautete das Resultat 11:1 zu Gunsten des RHC Dornbirn.

Obwohl der Saisonstart nicht optimal geglückt ist, konnten beide Mannschaften wertvolle Spielerfahrungen sammeln. Man darf gespannt die Entwicklung der beiden Teams in der laufenden Saison verfolgen. (pd/eca)