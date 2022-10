Rollhockey RHC Uri gibt zwei Punkte aus der Hand Der RHC Uri unterliegt im Spiel gegen den RSC Uttigen, nachdem es unerwartet in die Verlängerung ging. Die Urner leisteten sich zu viele unnötige Ballverluste.

Rollhockey Uri-Uttigen. Die Urner, hier mit Nicola Imhof (links) kämpften bis zum Umfallen. Urs Hanhart / Urner Zeitung

Der RHC Uri verliert auswärts gegen den RSC Uttigen nach Penaltyschiessen mit 4:3 Toren und sichert sich damit den ersten Saisonpunkt. Allerdings führten die stark aufspielenden Gäste 20 Sekunden vor Spielende mit 3:2 Toren, weshalb man im Lager der Urner von zwei verlorenen statt einem gewonnen Punkt spricht.

Gleich zu Spielbeginn war klar, dass an diesem Abend Punkte für den RHC Uri in der Luft lagen. Bereits nach zwei Spielminuten setzten die Gäste ein erstes Ausrufezeichen. Spielertrainer David Esteves legte bei seinem Ausflug hinter das gegnerische Tor aus spitzem Winkel mustergültig auf Jannis Fussen zurück, wobei Jean-Pierre Vizio im Tor der Gastgeber im letzten Moment noch mit dem Fuss abwehren konnte. Keine Minute später war es wiederum Esteves, welcher zuerst die Uttiger Defensive austänzelte und anschliessend den komplett frei stehenden Patrick Greimel am zweiten Pfosten bediente. Dieser brauchte den Ball nur noch einzuschieben.

Unglückliche Aktion von Blöchlinger

Nun waren die Gastgeber geweckt. Immer wieder suchten sie den Distanzschuss durch die Mitte oder den Mann am zweiten Pfosten. Erst durch eine unglückliche Aktion vom Urner Hintermann Marc Blöchlinger, bei welchem er den Stock verlor und angespielt wurde, kam der RSC Uttigen mittels Strafstoss zur ersten grossen Chance. Sascha Frey trat an und schob den Ball flach mittig an Blöchlinger vorbei.

Im Unterschied zu den vergangenen drei Spielen zeigten sich die Gelb-Schwarzen in der Folge auf der Höhe ihrer Aufgabe und vermochten den Ball über weite Strecken in den eigenen Reihen zu halten. Die Gastgeber auf der anderen Seite zeigten sich im Vergleich zur vergangenen Saison etwas harmloser im Angriff. Dies ist sicherlich nicht zuletzt auf den Abgang ihres Topskorers Tiago Sousa zurückzuführen, welcher seine Mannschaft nun von der Bande aus coacht. Mit dem 1:1 ging es in die Pause.

In der zweiten Halbzeit knüpften die Urner dort an, wo sie aufgehört hatten. Allerdings schaute zunächst lange Zeit nichts Zählbares raus. In der 36. Spielminute tankte sich dann Tim Aschwanden durch die gegnerische Defensive und traf mit einem schönen Rückhandschlenzer zum 1:2-Führungstreffer. Die Freude währte allerdings nicht lange. Keine Minute später lenkte Sascha Frey einen Weitschuss erfolgreich zum Ausgleichstreffer ab.

Harmloser Schlenzer führt zu Verlängerung

Nach einem Foul an David Esteves konnten die Urner zum direkten Freistoss antreten. Dieser trat gleich selbst an, wobei er an Jean-Pierre Vizio scheiterte. In der anschliessenden Überzahlsituation fasste sich Patrick Greimel kurz vor Ablauf der zwei Minuten ein Herz und traf mit einem satten Weitschuss zum viel umjubelten 2:3. Nun hiess es, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Immer wieder tauchten die Uttiger mit gefährlichen Aktionen vor Marc Blöchlinger auf, welcher aber ein ums andere Mal parierte.

40 Sekunden vor Schluss ersetzten die Gastgeber ihren Hintermann mit einem zusätzlichen Feldspieler. Statt den Ball weiterhin in den eigenen Reihen zu halten und den Vorsprung über die Zeit zu bringen, machten es die Urner den Gastgebern durch unnötige Ballverluste einfach. Kurz vor Spielende fand ein harmloser Schlenzer von Robin Schaffer den Weg ins Tor und der Gang in die Verlängerung wurde notwendig.

Da es auch in der Nachspielzeit keine Entscheidung gab, musste das Penaltyschiessen über Sieg oder Niederlage entscheiden. Zwar vermochte sich Marco Dubacher noch in die Skorerliste einzutragen, allerdings behielten die Gastgeber beim Penaltyschiessen die Oberhand. «Wir haben heute aus eigenem Unvermögen zwei Punkte aus der Hand gegeben. Das ist besonders bitter, da wir über weite Strecken die bessere Mannschaft waren. Das darf uns nächsten Samstag gegen Wimmis nicht noch mal passieren», meinte David Esteves nach dem Spiel. (pd/lur)