Rollhockey So bereitet sich Seedorf auf die U19-EM vor – «Wir hoffen auf 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer» Relativ kurzfristig hat Seedorf den Zuschlag erhalten, um die U19-EM durchzuführen. Die Organisatoren sind auf Kurs, wie OK-Präsident Iwan Berger berichtet.

In der Rollhockeyhalle in Seedorf kämpfen zwischen Montag, 11. September, und Samstag, 16. September, die besten acht europäischen U19-Rollhockey-Teams um den Europameistertitel. Die Vorbereitungen auf diesen Event laufen auf Hochtouren, wie OK-Präsident Iwan Berger verrät: «Der internationale Rollhockeyverband hat sich – nachdem wir unsere Bewerbung bereits im Dezember eingereicht hatten – relativ viel Zeit mit der Vergabe gelassen. Nach dem Zuschlag mussten wir Vollgas geben, nun sind wir aber auf Kurs.»

Mit dabei sind folgende Nationen: Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, Österreich, England, Deutschland und natürlich die Schweiz. Portugal und Spanien werden erfahrungsgemäss favorisiert. Von Montag bis Mittwoch findet die Gruppenphase in zwei Vierer-Gruppen statt, am Donnerstag werden die Viertelfinals, am Freitag die Halbfinals und am Samstag der Final gespielt. Für den Anstoss am Finaltag konnte Profibikerin Linda Indergand gewonnen werden.

Auch das Publikum kann gewinnen

Pro Tag finden vier Spiele statt, jeweils um 15, 17, 19 und 21 Uhr. Die Festwirtschaft ist während der gesamten Woche in Betrieb, am Donnerstag, Freitag und Samstag gibt es zudem einen Barbetrieb. Ein Tagesticket kostet 25 Franken, ein Wochenticket 100 Franken. Besitzer von Wochentickets nehmen automatisch an einem Gewinnspiel teil. Dem Gewinner beziehungsweise der Gewinnerin winken 3000 Franken. Für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt umsonst.

Iwan Berger ist OK-Präsident für die Durchführung der Rollhockey-Junioren-EM in Seedorf. Bild: zvg

Iwan Berger spricht von zahlreichen Herausforderungen, die es in der Vorbereitung zu meistern galt und noch zu meistern gilt. Eine grosse Challenge sei die Logistik: «Der internationale Verband schreibt zum Beispiel vor, dass wir die Teams und Offiziellen vom Flughafen in die Hotels transportieren müssen sowie für den Transport zwischen der Rollhockeyhalle und den Hotels sorgen müssen. Obwohl die Teams fast ausschliesslich im Kanton Uri untergebracht sind, gilt es genügend Fahrzeuge und Fahrer zu organisieren.» Eine weitere Herausforderung sei – wie so häufig – die Rekrutierung von genügend freiwilligen Helfern. «Wir erhoffen uns über die gesamte Woche 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Entsprechend benötigen wir viele helfende Hände.» Besonders erfreut ist Berger über die finanzielle Unterstützung der zahlreichen Sponsoren, die innert kurzer Zeit ihre Zusage erteilt haben.

Hotel dürfen sich freuen

Auch der Vorverkauf laufe erfreulich: «Wir durften schon viele Ticketreservationen aus dem Ausland entgegennehmen. Es sieht so aus, als werden viele Eltern von Spielern in die Schweiz reisen.» Die Urner Hotellerie darf sich in dieser Woche auf gegen 200 zusätzliche Übernachtungsgäste freuen.

Die Chancen stehen gut, dass der Urner Ryan Gisler am Start steht. Bild: zvg

Was das Sportliche angeht, ist der Seedorfer Ryan Gisler Teil des Schweizer Kaders. Dieser wird in den nächsten Wochen zwar noch verkleinert, doch die Chancen stehen gut, dass sich mit etwas Glück ein Urner «Eigengewächs» quasi im eigenen Wohnzimmer mit den besten Spielern Europas messen wird. «Für uns als Organisatoren wäre das natürlich das Tüpfelchen auf dem i», sagt Iwan Berger. (ji)