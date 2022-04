Rollhockey Zwei Spiele innerhalb von 24 Stunden Der Rollhockey Club Uri hat am Wochenende einiges vor: Am Samstag spielt er zu Hause gegen Montreux, am Sonntag gegen Wolfurt.

Beim letzten Spiel gegen Wolfurt siegte der Rollhockey Club Uri 3:2. Urs Hanhart (Seedorf, 23. April 2022)

Pünktlich zum Beginn der Abstiegsrunde zeigte das NLA-Team des Rollhockey Clubs (RHC) Uri vergangenen Samstag gegen Wolfurt eine starke Leistung und siegte zu Hause 3:2. Damit ist der Start in die Mission «Ligaerhalt» geglückt, heisst es in einer Mitteilung des Clubs. Schlag auf Schlag geht es nun weiter: Am Samstag treffen die Urner zu Hause auf das Tabellenschlusslicht Montreux. Um dem grossen Saisonziel entscheidende Schritte näherzukommen, brauche es einen Sieg. Die Aufgabe präsentiere sich jedoch bloss auf dem Papier als einfach, wie das Team von Spielertrainer David Esteves unlängst erleben musste. Beim letzten Aufeinandertreffen im Februar zogen die Urner mit 1:4 klar den Kürzeren. In diesem Spiel passte so gar nichts zusammen.

Partie verspricht Spannung

«Ich richte den Blick nach vorne. Wir konnten gegen Wolfurt eine Menge Selbstvertrauen tanken. Diesen Schwung wollen wir nun mitnehmen und vor unserer grossartigen Zuschauerkulisse siegen», wird David Esteves vor dem sehr wichtigen Duell mit Montreux zitiert. Ob Esteves als Trainer an der Bande oder auch als Spieler auf dem Feld stehen wird, ist aktuell noch nicht klar. Der Portugiese hat sich letzte Woche verletzt und bereits das Spiel gegen Wolfurt verpasst. Die Westschweizer wiederum haben mit Problemen anderer Art zu kämpfen. Beide Argentinier, die man im Sommer verpflichtet hatte, sind bereits zurück in der Heimat und stehen dem Tabellenschlusslicht nicht mehr zur Verfügung.

Keine 24 Stunden nach Abpfiff stehen die Urner bereits wieder im Einsatz. Sie treffen am Sonntag um 16 Uhr auswärts auf den RHC Wolfurt. Nach einer Woche spielen die beiden Teams also bereits wieder gegeneinander. Den vergangenen Spielen zu Folge verspricht auch diese Affiche viel Spannung. Die letzten drei Partien wurden jeweils mit nur einem Tor Abstand entschieden. Mit einem Sieg könnten sich die Urner ein schönes Polster auf den Strich verschaffen. Um den Kräftehaushalt wegen der zwei Spiele innert 24 Stunden macht sich Uris Spielertrainer David Esteves keine Sorgen. «Ich sehe in den Trainings, dass die Spieler in dieser entscheidenden Phase der Saison noch motivierter sind als sonst. Müde Beine werden wir mit einem kühlen Kopf und viel Herz wettmachen.» (pd/cn)