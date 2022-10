Rollhockeyclub Uri Vor dem Kellerduell gegen Wimmis: Nicola Imhof kehrt ins Team zurück Am fünften Spieltag das Letztplatzierte Uri diesen Samstag um 18 Uhr zu Hause auf den Tabellenvorletzten Wimmis. Dafür können sie wieder auf die Dienste von Nicola Imhof zählen.

23 Sekunden fehlten dem RHC Uri letzten Samstag zum ersten Saisonsieg. Doch anstatt die 3:2-Führung über die Zeit zu retten, kassierte das Team von Spielertrainer David Esteves in Uttigen kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer und unterlag schliesslich im Penaltyschiessen.

Trotz der Niederlage konnte der RHC Uri Selbstvertrauen tanken. Nach drei deutlichen Niederlagen war der Punktgewinn, so ärgerlich der Ausgleich kurz vor Abpfiff auch war, ein Schritt nach vorne. Die Rädchen scheinen allmählich besser ineinander zu greifen. Im Duell gegen den RHC Wimmis soll nun das Versäumte nachgeholt und der erste Sieg eingefahren werden.

Nach Verletzungspech: Nicola Imhof vom RHC Uri ist wieder fit für das Kellerduell. Bild: PD

Auch die Gäste aus dem Berner Oberland sind nicht gerade berauschend in die neue Saison gestartet. Nach vier Spielen stehen sie mit drei Punkten nur geringfügig besser da als der RHC Uri. Somit trifft am Samstag der Letzte auf den Zweitletzten. Für dieses wichtige Spiel können die Urner wieder auf die Dienste von Nicola Imhof zählen.

Nach zwei schweren Verletzungen in der letzten (Jochbeinbruch) beziehungsweise vorletzten Saison (Schlüsselbeinbruch) musste sich der Unverwüstliche im August als Folge davon die Metallfixierungen entfernen lassen und fiel lange aus. Erst letzte Woche konnte er wieder in den Mannschaftsbetrieb einsteigen. Am vergangenen Samstag erschien er in Uttigen erstmals wieder auf dem Matchblatt, kam aber nicht zum Einsatz.

Wichtiger Spieler im eigenen Ballbesitz

«Ich freue mich, wieder Teil des Teams zu sein. Natürlich will ich mich sofort einbringen und meinen Teil zum Turnaround beitragen», sagt Imhof, der seit Jahren zum Kader des NLA-Teams gehört. Der Durchbruch zur Stammkraft gelang ihm aber erst relativ spät. «Gut Ding will Weile haben», meint er dazu schmunzelnd.

Auch Spielertrainer David Esteves freut sich auf den Rückkehrer: «Nicola ist ein wichtiges Element unseres Teams. Seine grosse Stärke ist seine Ballsicherheit in der offensiven Zone. Ihm nimmt man den Ball nicht so schnell ab.» Ballsicherheit ist ein Element, das jüngst zu oft fehlte und zur Folge hatte, dass die Gegner mehrheitlich im Ballbesitz waren, während Uri verteidigen musste. Dies wiederum führte zu zahlreichen Gegentoren. 25 Gegentore in vier Spielen sind schlicht zu viele. Doch auch diesbezüglich zeigten die Urner am Wochenende mit nur drei erhaltenen Gegentoren eine Steigerung.

Für den RHC Uri ist es das letzte Spiel vor der anschliessenden Nationalmannschaftspause. Anfang November findet die Weltmeisterschaft in Argentinien statt, an der mit Torhüter Marc Blöchlinger auch ein Urner teilnimmt.