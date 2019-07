«Rüchä Rock» wird mit Wetterglück belohnt Nach dem Thrash-Metal-Abend am Freitag wurde es am Samstag rockig. Die Organisatoren konnten sich über trockene Verhältnisse freuen. Markus Zwyssig

Eindrücke vom Samstagabend

Eindrücke vom Samstagabend

Am Festival Rüchä Rock 2019 ist bereits wieder Geschichte. Der Samstagabend stand im Zeichen des Rocks. Die Band Jack Slamer war Headliner und heizte dem Publikum so richtig ein. Sie hat sich der Rockmusik der 1970er-Jahre verschrieben, baut aber auch neue Einflüsse in die Musik ein. The Garlicks aus Glarus starteten den Abend mit Musik zwischen Blues und Metal. Aus Engelberg kam Sir Donkey’s Revenge. Felskinn aus Luzern bot treibende Grooves. Und Modern Day Heroes aus Biel spielen energiegeladene Rocksongs mit einem Schuss Blues.

Das Publikum auf ihrer Seite hatten aber auch die beiden Urner Bands «Más o menos», die dem Southern-Rock frönten sowie die Urner Punk-Rock-Band Aussenseiter. Diese machte den Festivalabschluss perfekt. Besonders die drei Bläser gaben der Band eine besonders stimmungsvolle Note.

Harte Sound am Samstag

Am Freitagabend ging es hart zur Sache. Mystischen Thrash-Metal mit Violine und Frauengesang bot die Muotathaler Band Infinitas. Aus dem Aargau reisten Comaniac und Hellvetica an. Headliner war die Metalcore-Band Dreamshade aus dem Tessin. Cremation aus dem Wallis und Carnal Decay aus Schwyz rundeten das Metal-Festival ab.