Rück- und Ausblick Erschwerte Proben und dünn gesäte Auftritte beschäftigen Jodlerin Erika Zanini-Brun Jetzt hofft sie, dass das Zentralschweizerische Jodlerfest in Andermatt stattfinden kann.

Raphael, Erika und Reto Zanini (von links) schauen positiv in die Zukunft. Sie freuen sich auf ein wunderbares Jodlerfest in Andermatt. Bild: Archiv Luzerner Zeitung

Jodeln und Singen sind für Erika Zanini-Brun ein sehr bedeutender Teil ihres Lebens. So leitet sie seit mehr als 25 Jahren den Jodlerklub Bärgblüemli in Schattdorf, tritt zusammen mit ihrem Mann Reto im Duett auf und ist Vizepräsidentin des Zentralschweizerischen Jodlerverbands. All das führt normalerweise zu einem prall gefüllten Terminkalender. Doch seit Anfang 2020 ist alles anders.

Die Möglichkeiten, gemeinsam zu jodeln, waren auch im nun zu Ende gehenden Jahr dünn gesät. Erst im Mai konnte der Jodlerklub Bärgblüemli Schattdorf mit dem Proben beginnen – und zwar in der Turnhalle. «Wir hielten uns immer strikt an die Vorgaben des Bundes», versichert Erika Zanini. Bei 25 Quadratmetern Fläche pro Jodler fanden im grossen Raum gerade mal acht Sänger zusammen. Geprobt wurde an zwei Abenden pro Woche. Einmal trafen sich die ersten und zweiten Bässe und ein anderes Mal die ersten und zweiten Tenöre. «Es war schon ein bisschen traurig, dass wir vor den Sommerferien keine Gesamtprobe machen konnten», so die 53-jährige leidenschaftliche Jodlerin.

Ende Juni trafen sich die Mitglieder des Jodlerklubs zusammen mit ihren Partnerinnen und Familien beim Mississippi in Seedorf zum gemeinsamen Grillieren. «Im Freien war es dann zum ersten Mal im Jahr 2021 möglich, gemeinsam zu singen. Das war eine richtige Wohltat.»

Nach den Sommerferien konnte der Jodlerklub ab Mitte August wieder gemeinsam proben, wenn auch weiterhin in der Turnhalle. Die Freude am Jodelgesang war ungebrochen. «Alle kamen motiviert zu den Proben.»

Der erste Auftritt wäre am Bettag gewesen. Kurz zuvor wurde aber die Beschränkung auf 50 Personen an Gottesdiensten ohne Zertifikatspflicht eingeführt. Zuerst überlegte man sich noch, ob man allenfalls draussen singen könnte. Doch das Wetter war zu schlecht dazu. Die Absage schmerzte. «Wir haben die Jodlermesse und das Lied ‹Betruf› von Joe Wallimann geübt. Der Jodlerklub wäre bereit gewesen. Schade, dass wir nicht auftreten konnten.»

Am 16. Oktober wurde es dann endlich möglich aufzutreten. Und dies gleich zweimal. Zum einen sang der Jodlerklub Bärgblüemli an einem Zertifikatsanlass zum 100-Jahr-Jubiläum des Schwingklubs Schattdorf. Zudem stiess eine Anfrage beim Alters- und Pflegeheim Rüttigarten für einen Auftritt am selben Tag auf offene Ohren. An diesem Nachmittag trug der Jodlerklub 16 Lieder vor. «Das tat Herz und Seele gut», so Erika Zanini. Kurz darauf wurde die Coronasituation wieder angespannter. Schlussendlich waren das die einzigen Auftritte des Jodlerklubs Bärgblüemli Schattdorf im ganzen Jahr.

Zurzeit sind aufgrund der unveränderten Lage die Proben wieder eingestellt. Auch aus dem Auftritt an der Delegiertenversammlung des Zentralschweizerischen Jodlerverbands wird nichts. Der Ende Januar geplante Anlass ist abgesagt. Die Jodler hatten sich aus zwei Gründen sehr darauf gefreut. «Einerseits hätten wir das bevorstehende Jodlerfest in Andermatt vorstellen können. Andererseits hätten wir zu Ehren von Martin Bissig und Othmar Walker, die seit 25 Jahren im Jodlerklub Bärgblüemli dabei sind, singen können», erklärt Erika Zanini.

Für Auftritt im Duett mit dem Ehemann fehlten die Anlässe

Im Duett mit ihrem Ehemann Reto zu singen, wäre grundsätzlich immer möglich gewesen. Allerdings erlaubten die Umstände in diesem Jahr nur drei Auftritte. An Auffahrt sangen die beiden zusammen mit ihrem Begleiter, dem Entlebucher Franz Röösli an der Handorgel, in der Pfarrkirche St.Martin in Altdorf. Weil beim Gottesdienst eine Beschränkung von 50 Personen galt, wurde dieser per Livestream übertragen. An der Sennenchilbi in Bürglen waren sie ebenfalls dabei. Schliesslich sangen und musizierten sie in Sisikon zum 100-Jahr-Jubiläum des Schwingklubs Flüelen.

Im Vorstand des Zentralschweizerischen Jodlerverbands waren Erika Zanini-Brun als Vizepräsidentin das ganze Jahr hindurch die Hände gebunden. So mussten sowohl die DV als auch das Eidgenössische Jodlerfest Basel abgesagt werden. Der neunköpfige Vorstand konnte nur selten Sitzungen vor Ort abhalten und traf sich stattdessen online via Zoom. Als einziger Verbandsanlass konnte am 13. November in Schattdorf die Präsidenten- und Dirigentenkonferenz stattfinden. 130 Personen nahmen bei diesem Zertifikatsanlass teil. Es waren je zwei Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Jodlerklubs, Alphornbläser- und Fahnenschwingergruppen eingeladen. «Die Freude darüber, dass der Anlass durchgeführt werden konnte, war an der Veranstaltung spürbar», so Erika Zanini. «Da traf man Leute, die man seit dem Jodlerfest in Horw 2019 nicht mehr gesehen hatte.»

So hofft Erika Zanini nun, dass das Zentralschweizerische Jodlerfest in Andermatt Mitte Juni kommenden Jahres stattfinden kann. Sie ist als Vertreterin des Zentralschweizerischen Jodlerverbands im OK des Grossanlasses dabei. «Wir sind optimistisch, dass wir das Jodlerfest in Andermatt durchführen können. Und diese Aufbruchsstimmung spürt man im OK.»

Seit ein paar Wochen ist das Anmeldeportal offen. Erika Zanini weiss, dass der Entscheid für eine Teilnahme und vor allem darüber, welches Lied man vortragen will, nicht einfach ist. «Dass die Jodlerklubs jetzt nicht proben können, ist eine grosse Erschwernis.» Trotzdem sind bereits einige Anmeldungen eingegangen. Erika Zanini hofft, dass bis Ende Januar noch zahlreiche weitere dazu kommen. Spürbar sei, dass sich alle freuen würden, wieder einmal vor Publikum und Jury singen zu dürfen. «Seit dem Zentralschweizerischen Jodlerfest in Horw vor zwei Jahren war für die Jodlerklubs nicht mehr viel los.»

So würde es Erika Zanini wunderbar finden, wenn ein solcher Grossanlass erstmals in Andermatt stattfinden könnte. «Die Bedingungen in der Urschner Bergwelt wären optimal», gibt sie sich überzeugt. «Es müssen ja nicht 70'000 Leute sein wie in Horw. Auch mit einer etwas kleineren Teilnehmer- und Besucherzahl kann es ein schöner Anlass werden.»

Die Zeit schweisste die Familie stärker zusammen

Erika Zanini ist mit ihrem Mann Reto seit 27 Jahren im Jodlerklub Bärgblüemli dabei. Die vielen über die Jahre gewachsenen Freundschaften aus Jodlerkreisen versuchte man in der veranstaltungsarmen Zeit trotzdem zu pflegen. Auch mit ihrem Begleiter Franz Röösli gingen sie ab und zu in die Berge. Und die Zeit schweisste die Familie stärker zusammen. «Wir sind sonst schon viel am Wandern, aber in den vergangenen Monaten verbrachten wir noch mehr Zeit als sonst in der Natur.» Auch die Ferienzeit im Sommer verbrachte die Familie in der Schweiz. «Mit dem ÖV haben wir zahlreiche Orte entdeckt, die wir noch nicht gekannt haben.» Die beiden Söhne sind erwachsen, leben aber bei den Eltern in der Langmatt in Altdorf. Raphael singt ebenfalls im Jodlerklub Bärgblüemli. Zusammen mit seinem Bruder David macht er zudem Ländlermusik. Sie haben mehr zu Hause «geörgelet». Trotz Coronazeit konnten die beiden ein paar Auftritte wahrnehmen. Erika Zanini-Brun sagt aber: «Wir waren noch nie so viel Skifahren wie im vergangenen Winter. Die gemeinsame Zeit mit der Familie ist sehr wertvoll, wir freuen uns jedoch schon sehr darauf, wieder mit unseren Freunden singen und unser Brauchtum pflegen zu dürfen.»