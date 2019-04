Rückreisewelle aus dem Süden: 16 Kilometer Stau am Gotthard Wie bereits am Ostersonntag bildete sich auch am Montag vor dem südlichen Tor des Gotthards eine lange Blechlawine. Man sollte mit einem Zeitverlust von von bis zu zwei Stunden rechnen.

Der Rückreisestau am Ostermontag beimGotthard-Südportal. (Bild: BRK)

(pd/elo/stp) Ostern neigt sich dem Ende zu. Höchste Zeit also für alle Wochenend-Pilger, den Rückweg in die nördliche Schweiz anzutreten. Dabei sollten sie aber genügend Zeit einberechnen: Am Montagmorgen kam es bereits früh zu einem kilometerlangen Stau zwischen Quinto und Airolo.

Am Montagabend gegen 19.30 Uhr staute sich der Verkehr vor dem Südportal dann über rund 16 Kilometer:

#A2 - Chiasso -> Gotthard - zwischen Biasca und Rastplatz Dosierstelle Airolo 16 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 2 Stunden und — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 22. April 2019

Zuvor war der Stau im Verlaufe des Vorabends von zunächst 14 auf rund 18 Kilometer angewachsen:

#A2 - Chiasso -> Gotthard - zwischen Biasca und Rastplatz Dosierstelle Airolo 18 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 2 Stunden und — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 22. April 2019

#A2 - Chiasso -> Gotthard - zwischen Biasca und Rastplatz Dosierstelle Airolo 14 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 2 Stunden — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 22. April 2019

Ausserdem wurde der der Gotthard-Tunnel aufgrund technischer Probleme gesperrt.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - Gotthard-Tunnel Tunnel gesperrt, technische Probleme — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 22. April 2019

Bereits am Sonntag kam es zu einer Sperrung des Tunnels, weshalb der Stau vor Airolo am frühen Sonntagabend auf 10 Kilometer anwuchs. Auch um 20 Uhr musste man zwischen Faido und Airolo noch mit einer Wartezeit von eineinhalb Stunden rechnen, erst nach 22 Uhr begann sich der Stau langsam aufzulösen.

Auch Anfang des Osterwochenendes, wo sich das Volk in Richtung Süden bewegte, mussten sich die Automobilisten vor dem Gotthard gedulden. Am Samstagvormittag stauten sich die Fahrzeuge gar auf einer Länge von 14 Kilometern.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - zwischen Quinto und Airolo 4 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 50 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 21. April 2019