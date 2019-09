Weinproduzent Ruedy Schuler aus Bürglen holt Diplom Zum ersten Mal wurden die besten Zentralschweizer Weine gekürt. In die engere Auswahl schaffte es aus Urner Sicht einzig die Familie Schuler-Hardegger mit ihrem Rotwein. Georg Epp

Winzer und Kellermeister Ruedy Schuler freut sich über das Diplom. (Bild: Georg Epp, Altdorf, 26. September 2019)

Vor einem Jahr hat der Kanton Luzern den Wettbewerb «Luzerner Wein des Jahres» durchgeführt. Auf Wunsch vieler Weinproduzenten wurde der Wettbewerb dieses Jahr auf die ganze Zentralschweiz ausgeweitet (siehe unsere Zeitung vom 26. September). 28 Winzer reichten total 77 Weine ein. 66 stammten aus Luzern, 6 aus Uri, 4 aus dem Kanton Zug und 1 aus Obwalden. 21 Weine kamen in die engere Auswahl. Aus Urner Sicht schaffte dies nur die Familie Schuler-Hardegger aus Bürglen in der Sparte Rotwein Assemblange mit dem «Ur-Wy Cabernet Dorsa 2016» mit Trauben aus dem Rebberg Belmite hinter der Dätwyler AG in Altdorf.

Winzer Ruedy Schuler zeigte sich sehr erfreut und stolz über das Diplom. «Es zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass man mit viel Leidenschaft und Fleiss auch viel erreichen kann.» In der Weinmanufaktur Uri verarbeiten Robert Inauen und Ruedy Schuler zirka 30 verschiedene Weine. Aus rund 16 Tonnen Trauben gibt es jährlich 18000 bis 20000 Flaschen Wein. «Auf dem Weg zu einem diplomierten Wein sind viele Faktoren wichtig», meinte Schuler. Die wichtigsten Mosaiksteine seien gutes Wetter, respektive ein sonniger Sommer, sowie die regelmässige Pflege des Rebbergs, um im Herbst gesundes und sauberes Traubengut zu ernten.