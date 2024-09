Rütli Von Pneu bis Cervelat, vom Zapfenzieher bis zum Schwingbesen – Museum auf dem Rütli zeigt Helvetismen auf Eine interessante Ausstellung über Helvetismen wurde im kleinen Museum auf dem Rütli eröffnet. Auffallend viele Helvetismen stammen dabei aus dem politischen Wortschatz unserer Demokratie. Ein Deutsch sprechender Ausländer weiss nicht, was der Urnengang, eine Pendenz, der Röstigraben, der Kantönligeist oder die Zauberformel sind.

Wir alle benützen sie täglich und merken es in der Regel nicht: die Helvetismen. Das sind Wörter und Begriffe, die wir alle in der Deutschschweiz – analog auch in der Romandie und im Tessin – sofort verstehen, die Nachbarn im gleichsprachigen Ausland aber nicht.

Erst wenn jemand aus Deutschland oder Österreich die Stirne runzelt, dann fällt uns auf, dass er nicht weiss, was ein Nuggi, ein Rechen oder das Zügeln ist, dass es schweizerische Spracheigentümlichkeiten sind, die schnell auch Missverständnisse auslösen können.

Beispiele gibt es tausendfach. Das reicht von dem Cervelat, der Konfitüre, dem Fleischkäse über die Orange, den Zapfenzieher, dem Panaché bis zu dem Schwingbesen oder der Wohnwand. In der Hochsprache unbekannt sind Wörter wie Muni, Pneu, Raffel, Secondo, Lohnausweis, Karrette, Spritzkanne, Türfalle und Hunderte andere.

Auffallend sind auch viele Helvetismen, die aus dem politischen Wortschatz unserer Demokratie stammen. Ein Deutsch sprechender Ausländer weiss nicht, was der Urnengang, eine Pendenz, der Röstigraben, der Kantönligeist oder die Zauberformel sind.

Allerdings ist nicht alles, was andere gleicher Schriftsprache nicht verstehen, auch wirklich ein Helvetismus. Es gibt eine Grenze zu Dialektwörtern. Wenn die Schwyzer vom «Gumel» sprechen, versteht das ja bereits ein Zürcher nicht mehr. Also ist es kein sprachregionales Wort, kein Helvetismus, sondern ein Begriff aus einer engeren Region.

Dürrenmatt hat häufig Helvetismen benutzt

Diesen Helvetismen ist nun eine Ausstellung gewidmet, die im kleinen, aber feinen Musée Grütli zu sehen ist. Es liegt direkt am Weg von der Schiffsstation zum Rütlihaus und diente lange als Materiallager. Danach ist dort zuerst ein kleines Museum zur Rütli-Thematik eingerichtet worden. Vor vier Jahren folgte der Umbau für Wanderausstellungen.

Zuerst wurde eine Ausstellung zum Thema «Heimat» gezeigt, dann eine zur Thematik «Sozialhilfe». Und jetzt während zwei Jahren eben über die Helvetismen, diese Sprachspezialitäten der Schweiz. 2024/25 wird vermutlich eine Ausstellung über die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland folgen.

Diese Ausstellung ist vom Forum Helveticum und vom Centre Dürrenmatt kuratiert worden, die für die Rütli-Verwaltung zuständige Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG) hat sie auf die historische Wiese geholt. Der Bezug zu Dürrenmatt ist offensichtlich: Er hat sich einen komödiantischen Spass daraus gemacht, Helvetismen in seine Texte einzubauen.

Die Ausstellung ist sehr einladend und unterhaltsam. Niemand kann sich der Faszination entziehen, weil alle Helvetismen kennen und brauchen. Auch die interaktiv nutzbaren Stationen erlauben einen leichten Sprung in die Thematik. Zum Beispiel kann man sein Lieblingswort bestimmen oder das hochdeutsche Pendant zum helvetischen Begriff suchen.

Und in Einspielungen treten Kabarettisten oder Politiker auf. Zum Beispiel Bundesrat Hans-Rudolf Merz mit seinem «Bübübündnerfleisch». Und Schwyz ist vertreten mit dem Sackmesser von Victorinox und mit einer Einspielung von Nationalrat Alois Gmür am Rednerpult in Bern.