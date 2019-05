Sportart Rugby wird der Bevölkerung präsentiert

Am Samstag, 1. Juni, gewährt der Rugbyclub Üri auf dem Sportplatz in Attinghausen allen Interessierten einen Einblick in die Sportart. Zudem findet ein kleines Turnier statt.

Im September 2018 fand in Uri erstmals ein Rugbyturnier statt. (Bild: PD)

(pd/pz) Neun Monate nachdem zum allerersten Mal ein Rugby-Wettkampf im Kanton Uri stattgefunden hat, lädt der Rugbyclub Üri zum nächsten Clubanlass. Der Ürner Rugbyday, der am 1. Juni auf dem Sportplatz Attinghausen stattfindet, ist das nächste Projekt des jungen Vereins.

Am Morgen findet zwischen 9 und 11 Uhr ein Schnuppertraining statt. Interessierte Frauen und Männer können gleich zusammen mit den Spielerinnen und Spielern des Rugbyclubs Üri das Programm bestreiten. Es gibt kein Mindest- oder Maximalalter, auch Vorwissen ist keines nötig. Am Samstag besteht die grosse Möglichkeit, eine neue, in der Schweiz sich rasant entwickelnde Sportart, zu sehen und nebenbei auch eine Vorstellung der Trainingsweise des Rugbyclubs zu erhalten.

Am Nachmittag wird ein Turnier ausgetragen

Am Morgen werden vor allem das Passen mit dem ovalen Ball sowie die Spielregeln im Fokus stehen. Letztere sollte man gut kennen, denn am Nachmittag kreuzt das Männerteam der Urner mit Gästen aus Luzern und Bellinzona die Klingen: Ab 13 Uhr wird ein kleines Turnier ausgetragen. Der Spielmodus ist «Rugby Sevens» – somit treten sieben Spieler pro Mannschaft gegeneinander an.

Ein Spiel dauert rund 20 Minuten, somit kann man in kurzer Zeit verschiedenste Spieler im Einsatz sehen und einen Einblick in die Sportart erhalten. In den Pausen gibt es ausserdem die Möglichkeit, sich bei einem Stück Kuchen und einem Kaffee zu unterhalten.