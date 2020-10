Sachseln erwartet bei der Landeswallfahrt trotz Corona viele Urner Pilger Am 24. Oktober pilgert die 107. Urner Landeswallfahrt nach Sachseln zum Bruder Klaus. Erneut sind Jugend-, Fuss- und eine Car-Wallfahrt vorgesehen.

Im Bild der feierliche Einzug in die Klosterkirche Einsiedeln von 2018 mit Vertretern der Urner Regierung und der Sennenfamilie. Bild: Georg Epp

Seit 1913 pilgert das Urner Volk jedes Jahr zusammen mit einem Teil der Regierung und der Sennenfamilie mit Fahne entweder nach Einsiedeln beziehungsweise in einem Dreijahresturnus nach Sachseln zum Bruder Klaus. Erneut sind Jugend-, Fuss-Wallfahrt und eine Car-Wallfahrt vorgesehen, viele Pilgerinnen und Pilger organisieren die Anfahrt selber, um beim Pilgergottesdienst um 14 Uhr ebenfalls dabei zu sein.

Das Gebet steht bereits beim Anmarsch oder der Anfahrt im Mittelpunkt und erlebt in der Pilgermesse ihren Höhepunkt. Hier meint Wallfahrtsleiter Walter Arnold via Internet: «Mag die Welt auch anders aussehen als vor 100 Jahren, Grund zu beten haben wir immer noch genug. Tun wir es gemeinsam, tun wir es füreinander, tun wir es mit unserer Stimme, tun wir es mit den Füssen, denn Gott versteht jede Sprache.»

Fuss-Wallfahrt

Die sportliche und beliebte Fuss-Wallfahrt startet bereits um 05 Uhr in Stans. In zirka 6 Stunden Marschzeit, unterbrochen von verschiedenen Impulsen und Rasthalten, erreichen die sportlichen Pilger über den Bruderklausenweg Flüeli und nach dem Mittagessen Sachseln. Einmal mehr organisiert Lukas Thürig die sportliche Pilgervariante und nimmt über Telefon 041 871 15 15 auch die Anmeldungen entgegen.

Jugend-Wallfahrt für Jugendliche, Jugendgruppen und Minis

Fredi Bossart von der Jugendseelsorge Uri und Religionspädagoge Marcel Isenschmid haben für die Jugend-Wallfahrt wieder ein spezielles Kinder- und Jugendprogramm unter dem Motto «firenand Zyt ha» vorbereitet. Sie machen eine kurze Wanderung entlang des Sees nach Sachseln und besuchen am Schluss auch den Wallfahrtsgottesdienst in der Pfarrkirche Sachseln. Hier laufen die Anmeldungen übers Pfarramt des Wohnortes.

Car-Wallfahrt

Die moderne und bequeme Car-Wallfahrt sammelt die angemeldeten Pilger einerseits ab Andermatt und andererseits ab Unterschächen. Die Abfahrt ab Andermatt ist um 07.45 Uhr vorgesehen mit Einsteigeorten Göschenen Bierdepot, Wassen Dorfplatz, Gurtnellen Raiffeisenbank, Intschi Restaurant Schäfli, Amsteg Autohalle, Silenen Gemeindehaus, Erstfeld Bahnhof und Altdorf Telldenkmal. Ab 8 Uhr startet der Car in Unterschächen, Einsteigeorte gibt es in Spiringen Post und Witterschwanden, Bürglen Brügg und Post, Schattdorf Post, Attinghausen Haltestelle Ruberst, Seedorf Restaurant Rössli und Flüelen Alte Kirche. Nach dem Mittagessen nimmt die versammelte Pilgerfamilie am Pilgergottesdienst teil, der mit dem feierlichen Einzug in die Klosterkirche startet. Auch hier laufen die Anmeldungen übers Pfarramt des Wohnortes; Anmeldeschluss ist am 15. Oktober.

Die Anmeldefrist läuft am 15. Oktober ab, Wallfahrtsleiter Walter Arnold, Pastoralassistent im Seelsorgeraum Altdorf, hofft trotz Coronapandemie auf grosse Beteiligung, für den Gottesdienst gilt selbstverständlich eine Schutzmaskenpflicht.