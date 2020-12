Samariterverein Sisikon Seit 50 Jahren aktiv: Paul Stadler wird zum Ehrenmitglied ernannt Der Samariterverein Sisikon lässt an der Generalversammlung das aussergewöhnliche vergangene Jahr Revue passieren. Die Samariterfamilie heisst zwei neue Mitglieder willkommen.

(pd/RIN) Zum ersten Mal in der 90-jährigen Geschichte des Samaritervereins Sisikon wurde die Generalversammlung coronabedingt schriftlich abgehalten. Die Situation rund um das Virus hatte fast das ganze Vereinsjahr im Griff, so musste die Mehrzahl der Vereinsübungen und Anlässe aus Sicherheitsgründen abgesagt werden, wie Samariterverein Sisikon in einer Mitteilung festhält.

Im schriftlich verfassten Jahresbericht gingen der Präsident Ralf Wyrsch und die Samariterlehrerin Claudia Zwyer auf die dadurch entstandenen Unsicherheiten ein und liessen das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Kassierin Sonja Zwyer hatte eine negative Jahresrechnung zu verkünden. Die wieder zu wählenden Vorstandsmitglieder Leo Zwyer (Vize-Präsident) und Sonja Zwyer (Kassierin) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Ebenfalls wieder gewählt wurden die Samariterlehrerin Claudia Zwyer sowie die beiden Rechnungsrevisoren Agnes Jud und Iwan Wyrsch.

Kaum eine Vereinsübung verpasst

Bereits seit 50 Jahren ist Paul Stadler ein treues Aktivmitglied. So hätte es kaum eine Vereinsübung gegeben, bei der Stadler nicht anwesend war, heisst es im Bericht weiter. Zu diesem Jubiläum hat ihn die Generalversammlung zum Ehrenmitglied ernannt. Der Vorstand und alle Mitglieder danken Paul Stadler für sein grosses Engagement und gratulieren ihm zur Ehrenmitgliedschaft. Weiter wurden Ehrenmitglied Dora Zwyer für 50 Jahre sowie die Aktivmitglieder Theres Immoos für 20 Jahre und Luzia Betschart für 10 Jahre Mitgliedschaft im Samariterverein Sisikon geehrt.

Gross ist die Freude beim Verein, dass mit Stefanie Achermann und Iuliia Aepler zwei Neumitglieder aufgenommen wurden. Der Verein heisst Stefanie und Iuliia in der Sisiger Samariterfamilie herzlich willkommen. Der Präsident bedankt sich bei der gesamten Samariterfamilie für die aktive Teilnahme an den Samariterübungen, der Sisiger Bevölkerung für jegliche Unterstützung und heisst interessierte Schnuppergäste sowie Kursteilnehmer herzlich willkommen.