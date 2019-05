Skiclub Unterschächen: Alpin-Chef Samuel Kempf gibt sein Amt ab An der Generalversammlung wurden fünf neue Mitglieder in den Skiclub Unterschächen aufgenommen. Im Vorstand haben Samuel und Mario Kempf ihren Rücktritt gegeben. Besonders geehrt wurde Aaron Russi, der seine Karriere im Skisprung beendet hat.

Zehn Mitglieder wurden für ihre sportlichen Leistungen geehrt. (Bild: PD)

(pd/jb) Am Freitag, 17. Mai, hielt der Skiclub Unterschächen seine 95. Generalversammlung im Restaurant Rose in Unterschächen ab. 39 Stimmberechtigte waren an der Versammlung anwesend. Nebst der Wahl neuer Vorstandsmitglieder und der Erneuerung des Spesenreglements stand für einige Mitglieder das Traktandum Ehrungen im Mittelpunkt.

Ressortleiter Chef Alpin Samuel Kempf entschied sich nach elf Jahren Vorstandstätigkeit, sein Amt weiterzugeben. Mit Mario Herger konnte er der Versammlung einen Nachfolger zur Wahl vorstellen. Dieser wurde einstimmig von der Versammlung gewählt. Trotz Rückzug aus dem Vorstand wird Samuel Kempf weiterhin am Berg seine Unterstützung und sein Wissen zur Verfügung stellen und Mario Herger in seinem Amt zur Seite stehen.

Céline Arnold folgt auf Mario Kempf

Aktuar Mario Kempf hat nach sechs Jahren seinen Rückzug aus dem Vorstand angekündigt. Auch er wird nach seinem Schaffen im Vorstand im Bereich Langlauf als Unterstützung erhalten bleiben. Im OK Weihnachtslanglauf wird er zudem Aufgaben übernehmen. Als neue Aktuarin wurde Céline Arnold einstimmig von der Versammlung gewählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Auch im OK Weihnachtslanglauf wurden Ämter frei. Mario Kempf und René Schuler werden die Posten neu besetzen. Das OK Weihnachtlanglauf formiert sich in der Regel selbst und wird nicht von der Generalversammlung gewählt.

In diesem Jahr konnte der Skiclub Unterschächen fünf neue Mitglieder in den Verein aufnehmen. Dem gegenüber stand ein Austritt. Leider musste der Club auch von zwei Mitgliedern für immer Abschied nehmen.

Zwei Personen für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt

Der Vorstand hat einen Antrag zur Erneuerung des Spesenreglements gestellt. Dieses wurde im Verlauf der letzten Saison in einer Arbeitsgruppe überarbeitet und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Das neue Spesenreglement wurde von der Versammlung einstimmig gutgeheissen.

Nebst den Sportlerehrungen durften auch einige Mitglieder für ihre Treue oder ihre Leistungen geehrt werden: Martin Arnold konnte eine Flasche Wein als Dank für das Erstellen des Kranzkastens im Langlaufzentrum entgegennehmen. Ebenfalls ein Dank ging an Walter Muheim als Vertreter Tourismusverein Unterschächen Klausenpass und dem Skiclub Unterschächen, sowie Valeria Püntener als J+S-Coach. Im vergangen Sommer bildeten Kilian Arnold, Bruno Arnold, Andi Müller und Martin Arnold das OK der ZSSV-Mitgliederversammlung.

Des Weiteren durften Christoph Arnold und Martin Arnold-Ulrich für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden. Der Präsident dankte ihnen für die Treue und Arbeit im Skiclub Unterschächen. Die gleichen Worte galten auch den Mitgliedern mit 25-Jahr-Jubiläum: Erich Briker, Theo Muheim und Trudy Ulrich-Bissig.

Stefanie und Céline Arnold werden verdankt

Im Bereich Skisprung wurde Aron Russi (nicht anwesend) für seine sportlichen Leistungen und seine Karriere als Skispringer geehrt. Einige Jahre hat er den Namen Skiclub Unterschächen national und international verbreitet. Er hat sich im vergangen Herbst entschieden, mit dem Skispringen aufzuhören und eine Lehrstelle zu suchen. Flavia Arnold holte dieses Jahr USV-Medaillen in der Sparte Alpin. Für diese Leistungen dankte ihr Samuel Kempf.

Roman Briker durfte im Bereich Nordisch elf Personen ehren. Ein Gutschein erhielten alle, die eine USV-Medaille oder eine höhere Auszeichnungen an Wettkämpfen erzielen konnten.

Ein besonderer Dank galt den zwei vom Spitzensport zurücktretenden Sportlerinnen, Stefanie und Céline Arnold. Sie haben in den vergangenen Jahren einiges erreicht und auch international mit guten Leistungen von sich hören lassen. Trotzdem war es nicht gut genug, um weiterhin einen Kaderstatus zu erreichen. Beide werden aber ihrem Sport treu bleiben und den Skiclub auch in Zukunft unterstützen. Sie werden sich bei anderer Gelegenheit bei all jenen bedanken, die sie in der Vergangenheit und auf ihrem sportlichen Weg unterstützt haben.

Weihnachtslanglauf findet am 21. Dezember statt

Kilian Arnold informierte zum Schluss der Generalversammlung über die Durchführung der Nordischen Schweizer Meisterschaften in Realp in der nächsten Saison und die Winteruniversiade 2021. Auch bekanntgegeben wurde die Durchführung des Weihnachtslanglaufes am 21. Dezember zusammen mit einem Trophy-Rennen am Sonntag, 22. Dezember.