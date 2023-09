SBB Bergungsarbeiten im Gotthard-Basistunnel sind beendet Rund anderthalb Monate nach der Entgleisung eines Güterzugs im Gotthard-Basistunnel sind die Räumungs- und Bergungsarbeiten beendet. Bis der Tunnel wieder für den Personenverkehr frei ist, dauert es mehrere Monate.

Der Gotthard-Basistunnel präsentiert sich wieder sauber. Die Reparaturarbeiten dauern noch Monate an. Bild: SBB

Die Räumungs- und Bergungsarbeiten im Gotthard-Basistunnel sind beendet. Dies teilen die SBB mit. Alle 30 Wagen seien aus dem Tunnel geborgen worden. Alle Güter und beschädigten Anlageteile seien auf der rund acht Kilometer langen Unfallstelle geräumt worden. Auch die Reinigungsarbeiten seien abgeschlossen. An den Aufräumarbeiten seien mehrere hundert Fachleute beteiligt gewesen.

Nun startet bis Mitte Oktober die detaillierte Schadensaufnahme, danach folgen die Wiederinstandsetzungsarbeiten. Diese Arbeiten nehmen mehrere Monate in Anspruch. Wann wieder Personenzüge durch den Gotthard-Basistunnel fahren, ist unklar.

Ein Güterzug war am 10. August in der Weströhre des Gotthard-Basistunnels entgleist. Dabei entstand grosser Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Seit dem 23. August rollt der Güterverkehr wieder durch die unbeschädigte Oströhre.

Zusätzliche Züge während den Herbstferien

Die SBB setzen während den Herbstferien zusätzliche Züge auf der alten Bergstrecke ein. An den Samstagen 30. September, 7. Oktober und 14. Oktober verkehren je drei Zusatzzüge in Richtung Süden. Die Züge verlassen Zürich zwischen 7.33 und 9.32 Uhr und entlasten die Eurocity-Züge. Da die Kapazitäten auf den Schienen beschränkt sind, verlängert sich die Reisezeit in den Zusatzzügen um 15 Minuten. (rem)