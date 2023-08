SBB Entgleisung im Gotthard-Basistunnel: Ermittler finden erste Hinweise auf die Unfallursache Der im Basistunnel verunfallte Zug dürfte wegen eines Radscheibenbruchs entgleist sein.

Das war einmal eine Weiche im Gotthard-Basistunnel. Wie leicht zu sehen ist, wurde das Gleis von den immensen Kräften praktisch vollständig zerstört. Bild: SBB

Hoher Sachschaden und mehrere Tage eingeschränkter Bahnverkehr ins Tessin: Die Zugentgleisung im Gotthard-Basistunnel von vergangenem Donnerstag sorgte für viel Aufsehen. Nun gibt es erste Hinweise auf die Unfallursache. Christoph Kupper leitet bei der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) den Bereich Bahnen und Schiffe. Wie er gegenüber Keystone-SDA sagte, sei der Güterzug vermutlich wegen eines Rad-Defekts entgleist.

Gemäss den Aussagen Kuppers fand sein Team einige Kilometer vor dem Unfallort Fragmente eines Rads und Entgleisungsspuren. Bei einer Weiche seien der betreffende Wagen und sämtliche darauffolgende schliesslich entgleist. Der Zug sei ohne vorhergehende Schäden in den Tunnel gefahren, so Kupper gegenüber der Nachrichtenagentur.

Radscheibenbrüche sind laut Sust nicht häufig. Bei der Wartung als auch bei der Herstellung der Zugsräder würden besondere Vorschriften gelten, da diese sicherheitsrelevant sind.

Einen Rad-Defekt als Unfallursache vermutet auch Walter von Andrian, Chefredaktor der «Schweizer Eisenbahn-Revue». Am Freitag hatte er gegenüber dem Tagesanzeiger die Vermutung geäussert, dass ein Rad die Entgleisung verursacht haben könnte. «Das vordere Drittel des Zuges ist über die Weiche hinweggefahren, ohne dass etwas passiert ist. Es ist also naheliegend, dass das Problem am Fahrzeug gelegen hat und nicht an der Weiche», wird er im Bericht zitiert.

Experte: Eisenbahnbetrieb stösst an seine Grenzen

Gemäss von Andrian zeige der Unfall, wie der ganze Schweizer Eisenbahnbetrieb an seine Grenzen stosse. Wegen des Unfalls seien die Kapazitäten auf der Nord-Süd-Achse am Gotthard um 30 bis 40 Prozent reduziert. Dies unter anderem, weil auf der Bergstrecke keine doppelstöckigen Züge verkehren können.

Die Sperrung des Gotthard-Basistunnels dauert nach Angaben der SBB im Personenverkehr bis mindestens 16. August, 24 Uhr. Im Güterverkehr dauert die Sperrung bis mindestens 14. August, 24 Uhr. (sfr/cgl)