SBB-Mitarbeiter kritisieren Urner Regierung Das Kundenbegleiterdepot soll aus Erstfeld verschwinden. Nun fordern die Mitarbeiter, dass sich die Urner Regierung wehren soll.

Erstfeld entwickelt sich weg vom einstigen «Eisenbahnerdorf». Bild: Corinne Glanzmann

(zf) Die Pläne der SBB stehen fest: Das Kundenbegleiterdepot Erstfeld wird per Dezember 2020 nach Arth-Goldau verschoben. Damit gehen in Uri 15 SBB-Vollzeitstellen verloren. Sie habe darauf keine «direkten Einflussmöglichkeiten, um den angekündigten Stellenabbau zu verhindern», liess die Regierung in ihrer Antwort auf eine Interpellation von Daniel Furrer (CVP, Erstfeld) verlauten. «Es handelt sich um einen unternehmerischen Entscheid, der nicht in den Kompetenzbereich des Regierungsrats fällt», begründet sie ihre Haltung. Dies lassen nun die betroffenen Mitarbeiter nicht gelten. In einer Medienmitteilung halten sie fest:

«Die Regierung scheint wichtige Fakten, die mit der Schliessung des Kundenbegleiterdepots verbunden sind, schlicht und einfach nicht zu berücksichtigen oder bewusst zu ignorieren.»

In ihrer Antwort hatte die Regierung auf die Kooperation der SBB und der Südostbahn (SOB) verwiesen. Diese bringe ab Dezember 2020 «ein attraktives Angebot mit modernem Rollmaterial auf der Gotthard-Panoramastrecke». Zudem werde das Angebot mit dem Kantonsbahnhof Altdorf ausgebaut. Per Saldo würden in Erstfeld im Dezember 2020 keine Stellen abgebaut. Die Kooperation bringe zwei bis vier zusätzliche Stellen.

Kommunikationsweise kritisiert

Der Kanton Uri habe in den vergangenen 40 Jahren rund 600 SBB-Arbeitsplätze verloren, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Diese negative Entwicklung setzt sich nun fort. «Wir bedauern sehr, dass sich der Regierungsrat nicht stärker und aktiver für diese 15 Vollzeitstellen einsetzt», halten die Mitarbeiter des Kundenbegleiterdepots Erstfeld in einem Brief an die Regierung und den Landrat fest. «Dass wir von der regierungsrätlichen Antwort auf den Vorstoss von Daniel Furrer aus den Medien erfahren mussten, zeugt nicht unbedingt von Empathie und professioneller Kommunikation seitens der Exekutive und der kantonalen Verwaltung», so die scharfe Kritik. «Bei der Argumentation der Regierung handelt es sich teilweise nur um Floskeln.»

Die SBB hätten immer wieder versprochen, dass der Zugpersonal-Standort Erstfeld bis mindestens 2025 erhalten bleibe. Aufgrund dessen hätten sich einige Mitarbeiter entschlossen, in den Kanton Uri zu ziehen und gar Eigentumswohnungen zu kaufen. «Bei mehr als der Hälfte der Betroffenen handelt es sich um 55-jährige und ältere Personen. 6 von ihnen können 30 bis 41 Dienstjahre bei den SBB nachweisen», schreiben die Betroffenen. «Würden die SBB ihr Versprechen einhalten, könnten die meisten Mitarbeitenden geordnet in Rente gehen, und zwar regulär oder allenfalls vorzeitig.» Stattdessen müssten sie nun ab Dezember 2020 am Morgen um 3 Uhr oder noch früher aufstehen und den Arbeitsweg nach Luzern, Bellinzona oder Zürich in Kauf nehmen.

Personalpool als Möglichkeit

«Wir sind überzeugt, dass es trotz der Kooperation von SBB und SOB möglich wäre, die 15 Arbeitsstellen bis mindestens 2025 in Erstfeld zu erhalten», schreiben die Mitarbeitenden. «Aufträge für die Kundenbegleitung gäbe es in Hülle und Fülle.» So bestünde etwa die Möglichkeit, einen Zugpersonal-Pool SBB/SOB zu errichten, analog demjenigen beim Lokpersonal, der ab Dezember 2020 geplant ist. Der Kantonsbahnhof Altdorf schaffe diesbezüglich ebenfalls Möglichkeiten, als Zugbegleiter zuzusteigen. Kundenlenkungen, die bisher vom Depot Luzern gestellt wurden, könnten übernommen werden, ebenso wie Kontrollen in den S-Bahnen. Saisonal kämen Leistungen für den Gotthard-Panorama-Express hinzu. Auch an Aufgaben für «SBB-Historic» sei zu denken.

Zuhanden der Regierung erwähnen die Zugbegleiter folgende Argumente:

Es werden Steuerzahler abwandern.

Das Lokpersonal wird sich vor allem von SBB Cargo und von der Zentralbahn rekrutieren, somit vermehrt aus Nidwalden und Schwyz anreisen und nicht in Uri steuerpflichtig sein.

Aufgrund der längeren Anreise zum Arbeitsplatz respektive Rückreise von dort zum Wohnort wird die Lebensqualität der Betroffenen sinken.

Die längeren Arbeitswege haben auch negative ökologische Auswirkungen, was gerade in der heutigen Zeit nicht vergessen werden sollte.

Jahrzehntelange Arbeitserfahrung könnte – im Falle eines Stellenwechsels –verloren gehen.

Für künftige Generationen werden Jobperspektiven in Uri illusorisch.

Über 300 Jahre Diensterfahrung gehen dem Kanton Uri verloren.

Die 15 Arbeitsplätze im Bereich der Kundenbegleitung kommen dem Kanton Uri für immer abhanden.

Mitarbeitende hoffen auf Urner Behörden

Kommende Woche wird der Vorstoss von Daniel Furrer im Landrat behandelt. Die SBB-Mitarbeiter hoffen nun auf eine rege Diskussion. «Unsere Argumente sollen dazu beitragen, dass die Regierung zusammen mit der Gemeinde Erstfeld und den Direktbetroffenen bei den SBB vorstellig wird, um die geplante Verschiebung nach Arth-Goldau zu verhindern respektive um weitere Optionen zu diskutieren und weniger schmerzhafte Lösungen zu finden», so die SBB-Mitarbeiter. «Bereits die Verlängerung des Ist-Zustandes beziehungsweise die Beibehaltung des Kundenbegleiterdepots Erstfeld bis ins Jahr 2025 würden wir als grosses Entgegenkommen erachten.»