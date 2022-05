Schächental «Was ist schön?»: Urner Schülerinnen und Schüler interpretieren das in ihren Zeichnungen Am 52. Jugendmalwettbewerb haben 460 Schülerinnen und Schüler aus Bürglen, Spiringen und Unterschächen teilgenommen. Aus den den vielen kreativen Zeichnungen hat eine Jury die Gewinnerinnen und Gewinner erkoren.

Das Thema des diesjährigen Internationalen Raiffeisen-Jugendmalwettbewerbs lautete «Was ist schön?». Der Malwettbewerb wird alljährlich durch die Raiffeisenbank Schächental organisiert und in den Monaten Januar und Februar in den Schulklassen durchgeführt. Dieses Jahr haben rund 80 Prozent aller Schülerinnen und Schüler der Gemeinden Bürglen, Spiringen und Unterschächen teilgenommen, teilt die Bank mit. Das entspricht 460 Schülerinnen und Schüler aus 32 Klassen inklusive Kindergarten, die in neun altersabhängige Kategorien aufgeteilt wurden.

Eine Zusammenstellung einiger Zeichnungen, die am Malwettbewerb eingereicht wurden. Bild: PD

Die Zeichnungen wurden von einer Jury, bestehend aus Lehrpersonen der teilnehmenden Schulen, bewertet und rangiert. Dies sei aufgrund des hohen Niveaus der Zeichnungen keine leichte Aufgabe gewesen. Die Gewinnerinnen und Gewinner der verschiedenen Kategorien wurden Ende März durch die Raiffeisenbank Schächental benachrichtigt.

Die Siegerinnen und Sieger der Kategorien sind: Kindergarten: Lina Gisler, Unterschächen

1. Primarklasse: Tom Herger, Spiringen

2. Primarklasse: Silvan Herger, Bürglen

3. Primarklasse: Flavio Brand, Spiringen

4. Primarklasse: Ylenia Arnold, Bürglen

5. Primarklasse: Sarina Muheim, Bürglen

6. Primarklasse: Sonja Arnold, Bürglen

1. Oberstufe: Yannick Arnold, Bürglen

2. Oberstufe: Amélie Traxel, Bürglen

Der Wettbewerb wurde bereits zum 52. Mal durchgeführt. Die Themen des Jugendwettbewerbs bieten jeweils viele Möglichkeiten der künstlerischen und kreativen Auseinandersetzung. Der Wettbewerb will die Jugend mit Themen und Ereignissen der Zeit konfrontieren, ihnen Denkanstösse geben und zur sinnvollen Freizeitgestaltung beitragen. Die besten Zeichnungen werden Raiffeisen Schweiz in St.Gallen zur nationalen und anschliessend zur internationalen Bewertung eingereicht. (pd/cn)