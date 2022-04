Schattdorf A2-Raststätte schreibt Millionen-Gewinn Mehr Umsatz in den Shops, weniger Einnahmen in den Restaurants und mehr Elektromobilität: Unter dem Strich steht die Gotthard-Raststätte mit einem guten Ergebnis da.

Die Gotthard-Raststätte hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Unter dem Strich resultiert ein Gewinn von 1,0 Million Franken, dies bei einem Betriebsertrag von 21,2 Millionen. Im ersten Pandemiejahr hatte der Gewinn 422'000 Franken betragen (Ertrag 2020: 16,8 Millionen).

«Die letzten zwei Jahre waren geprägt von einem Auf und Ab bezüglich Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie»

, heisst es im Jahresbericht. «Dies hat sich massiv auf den Geschäftsgang der Gotthard-Raststätte ausgewirkt.»

Bustourismus noch nicht zurück

Dabei habe sich das Konsumverhalten der Gäste stark verändert. Die Restaurants wurden deutlich weniger besucht. Diese mussten den ganzen Winter und über Ostern hinaus geschlossen bleiben. «Während fünf Monaten wurden kaum nennenswerte Umsätze erzielt», heisst es im Jahresbericht. Erst in den Sommerferien normalisierte sich die Verkehrssituation. Noch nicht erholt habe sich der Bustourismus. Erschwerend war für die Gastronomie, dass sie ständig die Konzepte an die geltenden Regeln anpassen musste. Insgesamt gab es einen Rückgang um gut 150'000 Franken auf 4,66 Millionen zu verzeichnen.

Die Gastronomie litt unter der Pandemie. Bild: Archiv UZ

Geboomt haben dafür die Shops. Sie steigerten ihren Umsatz von 5,7 auf 7,8 Millionen, was in etwa dem Rekord von 2019 entsprach. «Die Sortimentsanpassungen im Take-away-Bereich haben sich bewährt.» Auch wurde mehr getankt. So wurde die Menge von 3,1 auf 3,9 Millionen Liter erhöht. Vor der Pandemie lag der Wert jedoch bei 4,6 Millionen. Der Technologiewandel in der Mobilität habe an Dynamik zugelegt. So hat sich die Anzahl Elektroladungen gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Im Verlauf dieses Frühlings wurden nochmals zwei Ladestationen pro Fahrtrichtung nachgerüstet.

«Mit insgesamt 20 Ladestationen mit hoher Ladeleistung sind wir die führende Raststätte in der Schweiz»

, schreibt der Verwaltungsrat stolz. «Mit der passenden Anzahl Ladestationen und deren Leistungsfähigkeit sind wird gut für die Zukunft gewappnet.»

Gäste wollen beim Aufladen unterhalten werden

Positiv auswirken dürfte sich auf die Raststätte künftig die durchschnittliche Ladedauer von 20 bis 30 Minuten. «Die Gäste möchten diese Zeit in einer angenehmen Umgebung verbringen und unterhalten werden», so der Verwaltungsrat. Diesbezüglich glaubt man, sich richtig positioniert zu haben. Dies würden etwa positive Bewertungen bei Google oder ein Rating der NZZ zeigen. Einige Investitionen wurden aufgrund der Pandemie zurückgestellt. Im Frühjahr 2022 wurden nun noch Bauarbeiten vorgenommen, am Aussenbereich des Hauptgebäudes sowie am Seerestaurant.

Das Seerestaurant als weiteres Standbein des Unternehmens konnte die Umsätze des Vorjahres nicht erreichen, kam aber immerhin auf 1,01 Millionen. Im März musste dieses noch geschlossen bleiben. Die Einbussen konnten jedoch von August bis Oktober zu einem Teil wieder kompensiert werden. Daneben gehört auch das Restaurant Zum schwarzen Uristier zur Raststätte. Dessen Geschäftsgang war ebenfalls von Planungsunsicherheit geprägt. «Im wichtigen Vorweihnachtsgeschäft schlug die Pandemie erneut durch.» Immerhin aber wurde der Umsatz von 319'000 auf 476'000 Franken gesteigert.

Keine Entlassungen nötig

Die Führung der Raststätte ist vom «robusten Geschäftsmodell» nach wie vor überzeugt.

«Unsere Strategie, möglichst alle Dienstleistungen an unseren Standorten selber zu erbringen, hat sich bewährt.»

Auf Härtefallgelder konnte verzichtet werden. Ausfälle wurden durch entsprechende Versicherungen aufgefangen. Die Verantwortlichen stellen aber klar: «In Zukunft können die Ertragsausfälle aufgrund einer Pandemie nicht mehr versichert werden.» Dadurch müsse man sich in der Finanzplanung anders absichern. Zur Entlastung der Lage hätten Kurzarbeitsentschädigungen geführt. So hätten Entlassungen verhindert werden können. «So gelang es, den Betrieb angepasst auf die Gegebenheiten jeweils rasch wieder hochzufahren. Auch während der Hauptsaison erfolgte dies ohne personelle Engpässe.»

Die Verantwortlichen blicken gelassen in die Zukunft. «Nun dürfte sich der Verlauf der Pandemie abmildern.» Zuversichtlich ist man, dass die Nachbarländer ihre Massnahmen lockern werden. «Im Bereich Catering und Event dürfte es sogar einen Nachholbedarf geben.» Doch dem Verwaltungsrat ist auch klar:

«Die Erfahrungen aus den letzten zwei Jahren zeigen uns aber auch, dass Überraschungen nie ausgeschlossen sind.»

Nach zweijähriger Pause können sich die Aktionäre nun wieder über eine Dividende freuen. Der Verwaltungsrat beantragt 6.50 Franken pro Aktie. Dies entspricht dem Niveau vor der Pandemie. Die Generalversammlung findet am 31. Mai im gewohnten Rahmen statt.