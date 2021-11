Schattdorf Arbeitnehmende von Dätwyler bewerten die Firma als viertbesten Schweizer Arbeitgeber Bei der Verleihung des 21. Swiss Arbeitgeber Awards erreicht der Dätwyler Standort in Schattdorf den vierten Rang aller mittelgrossen Unternehmen.

Über 46'000 Mitarbeitende aus 165 Schweizer und Liechtensteiner Unternehmen haben dieses Jahr an der grössten Mitarbeitendenbefragung der Schweiz teilgenommen. Der Swiss Arbeitgeber Award zeichnet dabei die aus Sicht der Arbeitnehmenden besten Arbeitgeber aus: Ganz vorne mit dabei ist dabei der Standort Schattdorf des Unternehmen Dätwyler. Es habe in der Kategorie mittelgrosse Unternehmen den vierten Rang erreicht, schreibt das Unternehmen in seiner Mitteilung.

Der zugrundeliegende wissenschaftlich entwickelte Fragebogen bestehe aus rund 60 Fragen. Für die Rangierung seien die folgenden Zielgrössen relevant: Commitment, Zufriedenheit, keine Resignation, Arbeitgeberattraktivität und Weiterempfehlung. Als führender Anbieter von systemkritischen Elastomerkomponenten biete Dätwyler ein agiles Arbeitsumfeld mit globalen Perspektiven in verschiedenen Märkten, schreibt das Unternehmen. Es verfüge über ein umfassendes Onboarding-Programm, Weiterbildungsmöglichkeiten sowie regelmässige Veranstaltungen für Mitarbeitende. (mah)