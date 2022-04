Schattdorf Arbeitsunfall mit Minenwerfergeschoss: 53-Jähriger mit Rega ins Spital gebracht In Schattdorf kam es am Montagmorgen zu einem Arbeitsunfall. Zwei Männer wurden verletzt, beide mussten ins Spital gebracht werden.

Nach der Explosion in Schattdorf wurde ein Mann in ein ausserkantonales Spital überflogen. Bild: Reto Martin

In einem Schattdorfer Betrieb zur Entsorgung von Munition ereignete sich am Montagmorgen ein Arbeitsunfall. Dabei wurden ein 53-jähriger und ein 60-jähriger Mann verletzt, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 8.30 Uhr. Aus noch ungeklärten Gründen kam es beim Rückbau eines Minenwerfergeschosses zu einer Explosion.

Wegen erheblicher Verletzungen wurde der 53-jährige Mann durch die Rega in ein ausserkantonales Spital überflogen. Der ebenfalls erheblich verletzte 60-jährige Mann wurde derweil per Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri gebracht. Ebenfalls ins Kantonsspital gefahren wurden drei Helfer, bei welchen aufgrund der Rauchentwicklung Abklärung vorgenommen wurden. Sie konnten das Spital mittlerweile unverletzt verlassen. Die genaue Unfallursache und der Hergang werden derzeit ermittelt. (lga)