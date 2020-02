Schattdorf: Auto kollidiert mit Motorrad Eine Autolenkerin hat einen Motorradfahrer übersehen. Dieser kam bei der Kollision zu Fall und wurde erheblich verletzt.

(pd/MZ) Die Lenkerin eines Autos mit Urner Kontrollschildern bog am Montag, 3. Februar, kurz nach 12.45 Uhr, von der Gandstrasse in die Gotthardstrasse in Schattdorf ein. Dabei übersah sie einen von links kommenden Motorradfahrer mit Urner Kontrollschild. In der Folge kam es zu einer Kollision. Der Motorradfahrer kam zu Fall und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt. Der Sachschaden beträgt gemäss Polizeiangaben rund 5000 Franken.