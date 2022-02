Schattdorf Beissende Rauchentwicklung bei Brand auf dem Ruag-Areal Auf dem Areal der Ruag im Rynächt sind mehrere Lagerbehälter in Brand geraten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Gotthardstrasse kurzzeitig gesperrt werden.

Der Brand ereignete sich auf dem Ruag-Areal im Rynächt. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 2. 11. 2020)

Am Freitag, 26. Februar, ging um ca. 19.45 Uhr, bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Uri die Meldung ein, dass bei einer Recyclingfirma an der Gotthardstrasse 101 in Schattdorf eine starke Rauchentwicklung sichtbar ist. Die unverzüglich ausgerückte Feuerwehr stellte auf einem Lagerplatz im Aussenbereich des Ruag-Areals, einen Brand eines Lagerbehälters von Elektrogeräten mit Lithium-Ionen -Batterien fest. Obwohl sich der Brand rasch auf einige benachbarte Lagerbehälter ausbreitete, konnte der Brand laut einer Meldung der Kantonspolizei Uri vom Sonntag rasch gelöscht und eine Weiterausbreitung des Brandes verhindert werden. Dabei entwickelte sich eine starke Rauchentwicklung und beissender Geruch.

Verletzt wurde bei diesem Brand niemand. Aufgrund der teilweise starken Rauchentwicklung musste die Gotthardstrasse im Ereignisbereich für rund 30 Minuten gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Ergänzend wurde für die Bewohner in Schattdorf eine Alertswiss-Meldung abgesetzt. Gemäss Polizeiangaben bestand aber zu keiner Zeit Gefahr für Mensch und Umwelt.

Abklärungen bezüglich der Brandursache sind im Gange. Gemäss ersten Erkenntnissen steht laut Mitteilung eine Selbstentzündung der gelagerten Batterien im Vordergrund. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Schattdorf, die Chemiewehr Uri, der Rettungsdienst Uri, das Amt für Umweltschutz des Kantons Uri sowie die Kantonspolizei Uri. (zim)