Schattdorf Dätwyler hat neue Technologielabore in Betrieb genommen Die Einrichtungen sollen die Produktentwicklung fördern und zudem für Unabhängigkeit, Transparenz und Flexibilität sorgen. Die Markteinführungszeiten sollen so verkürzt werden.

Die Labore sollen die Prozesse noch effizienter machen. Bild: PD

Die Dätwyler Holding AG setzt in Schattdorf auf neue, spezialisierte Technologie- und Innovationslabore, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Diese hätten die Unterstützung von Firmenkunden auf der ganzen Welt zum Ziel. Dätwyler ist sich sicher: Die «hochmodernen Einrichtungen» würden nicht nur zur Entwicklung innovativer Produkte, sondern auch zur Verbesserung der bestehenden Produktpalette beitragen. Dies mit Hilfe «fortschrittlicher Ursachenanalysen».

«Mit den Technologie- und Innovationslaboren profitieren unsere Kunden von unserer Fachkompetenz und unseren Einrichtungen. So finden sie entweder die ideale Lösung für ihre jeweilige Aufgabenstellung oder entwickeln gemeinsam mit uns völlig neue Produkte», wird Luciane Klafke, Head of Mixing and Lab Technologies bei Dätwyler, in der Medienmitteilung zitiert.

Und weiter: «Die Tatsache, dass wir alle unsere Technologie- und Innovationslabore komplett intern betreiben, schenkt uns absolute Unabhängigkeit, Transparenz und Flexibilität in allen Phasen des Entwicklungsprozesses. Für uns bedeutet das uneingeschränkte Kontrolle über Werkstoffqualität, Prozesssteuerung und Analysen. Gemeinsam mit unseren Kunden können wir die Funktionalität und die Werkstoffkombination ihrer Produkte optimieren. Dank der Unabhängigkeit der Labore ist dies auch ohne jede Beeinträchtigung der Produktionszeitpläne möglich.» (zgc)