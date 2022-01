Schattdorf Die «Wild Bulls Uri» blicken auf ein durchzogenes Jahr zurück An der 13. Generalversammlung zieht der Harley Club Bilanz: Im vergangenen Jahr war die Coronapandemie in verschiedenen Bereichen spürbar. Dennoch konnten die Mitglieder tolle Ausflüge unternehmen.

Mitglieder der «Wild Bulls Uri» (von links): Bini Phillipp, der neugewählte Vizepräsident Richard Gisler, der amtierende Präsident Richard Ziegler, Kari Imholz, Koni Herger, Philipp Grünvogel. Bild: PD

An der ordentlichen Generalversammlung des Harley Clubs «Wild Bulls Uri» im eigenen Clublokal in Schattdorf konnte der amtierende Clubpräsident Richard Ziegler die gut gelaunten Mitglieder und einen Anwärter willkommenheissen.

Der Präsident blickt trotz der präsenten Coronathematik auf ein positives Jahr zurück, wie der Vizepräsident im Bericht über die GV schreibt. Einige Daten des Jahresprogramms konnten zwar nicht eingehalten werden: Events wie beispielsweise «Livemusic» wurden vom Frühling auf den Herbst verschoben, einzelne Anlässe mussten dann im Herbst oder Winter definitiv abgesagt werden. Abgesagt wurde ebenfalls das alljährliche Töff-Segnen, das jeweils vor dem Clublokal stattfindet. Bei diesem Anlass seien alle willkommen, ob sie Harley fahren oder eine andere Motorradmarke.

Sehr positiv blickte der Präsident auf das Biker-Treffen von Anfang Juni zurück, das jeweils in Zusammenarbeit mit den «Wild Bulls» und dem Restaurant Gasthof stattfindet. Die polierten Harleys werden auf dem Parkplatz vor dem Restaurant in Reih und Glied platziert und dem anwesenden Publikum zur Schau gestellt. Motorradfahrer aus grossen Teilen der Schweiz und aus dem angrenzenden Ausland seien dafür nach Bürglen gekommen.

Bei den Ausfahrten hatten sie Glück mit dem Wetter

Ebenfalls sehr flexibel musste der Road-Capitan Philipp Grünvogel sein, der jeweils die verschiedenen Clubausfahrten, wie eine mehrtägige Fahrt ins benachbarte Ausland oder Ausfahrten in der Schweiz, plant und organisiert. Der Rückblick von Philipp habe Erinnerungen geweckt, die zu viel Gelächter geführt hätten: Beispielsweise habe ein Mitglied seine Harley bei einer Ausfahrt wegen eines Defekts stehen lassen und deshalb bei einem Clubkollegen als Sozius nach Hause fahren müssen.

Immer mit viel Wetterglück habe Philipp die Ausfahrten dieser Töff-Saison innerhalb der Schweiz organisiert, zum Beispiel über den Jura nach Murten und am zweiten Tag via Gurnigel-Thun-Justistal nach Hause. Oder eine zweitägige Tour über Bündner Pässe mit Übernachtung auf der Lenzerheide. Ebenfalls ein Highlight sei die Schlussfahrt im Herbst ins Tessin gewesen, wo die Temperaturen bei der Abfahrt in Schattdorf und anschliessend über den Furka- und Nufenenpass eher kühl gewesen seien. Umso mehr hätten sie sich gefreut, als sie in Locarno bei 30 Grad die Unterkunft beziehen konnten.

Corona ist bei den Finanzen spürbar

Eher still wurde es wieder beim Traktandum Finanzen und Barbetrieb: Das Thema Corona hatte sie wieder eingeholt. Der schlechte Rechnungsabschluss des laufenden Vereinsjahres sei eindeutig der Pandemie zuzuschieben. Die laufenden Kosten fürs Clublokal, die temporären Barschliessungen und die abgesagten Events seien dafür verantwortlich.

Das vorgängig zusammengestellte Jahresprogramm für 2022 wurde einstimmig angenommen. Als Präsident stellte sich Richard Ziegler für ein weiteres Jahr zur Verfügung. Alle anderen Ämter wurden ebenfalls bestätigt beziehungsweise wiedergewählt. Einzig Richard Gisler gab sein Co-Amt als Wirt ab und wurde einstimmig zum Vizepräsidenten gewählt.

Im Anschluss an die Generalversammlung trafen die Partnerinnen aller Mitglieder ein und wurden vom Wirt und seinem Team mit Apéro und einem feinen Nachtessen verwöhnt. Zwischen dem Apéro und dem Nachtessen bedankte sich der Präsident bei den Partnerinnen der «Wild Bulls»-Mitglieder für ihre geschätzte Mithilfe in allen Belangen und die grosse Hilfe im Barbetrieb. Anschliessend genossen alle Anwesenden einen schönen und geselligen Abend. Zusammen möchten die «Wild Bulls» auch dieses Jahr tolle Events und Ausfahrten durchführen. (pd/cn)