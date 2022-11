Schattdorf Ein Praktikum als Bankräuber und ein Vogel mit frechem Schnabel: Das erwartet das Publikum des Theaters Schattdorf Mit «Hesch ä Vogel» bringen die acht Spielerinnen und Spieler eine Komödie mit vielen Zwickmühlen auf die Bühne, welche das Premierenpublikum begeisterte.

Szene aus dem Stück «Hesch ä Vogel»: Die Bankräuber Robert Binggeli (Jonas Kempf, links) und Carlo Stalder (Roland Ernst, rechts) mit dem bewusstlosen Daniel Wagner (Alex Inderkum). Bild: PD (Schattdorf, 12. November 2022)

Robert Binggeli (Jonas Kempf) ist Buchhalter. Sein Kontostand zeigt aber: Ein wirklich guter ist er nicht. Als Notlösung lässt er sich von seinem Onkel Carlo «Carli» Stalder (Roli Ernst) überreden, ein Praktikum der anderen Art anzutreten. Carli ist ein gesuchter Bankräuber und Verbrecher. Der nervöse Robert hat eigentlich gar keine Lust auf das Bankräuberdasein und löst in der Bank aus Versehen den Alarm aus. Und mit der Flucht beginnen die Probleme.

Die Idee, sich in einer Werbeagentur zu verstecken, bis sich die Lage etwas abgekühlt hat, erscheint den beiden Chaoten als die beste Lösung. Dort treffen sie aber auf den Besitzer Daniel Wagner (Alex Inderkum) und später auf weitere Störfaktoren. So will eine Influencerin (Vanessa Inderkum) eine Karriere als Model starten, eine Nonne (Jolanda Gisler) wieder mehr junge Leute in die Kirche locken und ein Designer (Andreas Wolf) einfach nur das Wohnzimmer von Wagner und seiner Frau Sarah (Nadia Gisler) neu gestalten. Robert jedoch will vor allem eins: einfach nur hier weg.

Altbekannte und neue Gesichter auf und hinter der Bühne

Auf der Bühne geht es zwischenzeitlich wild zu und her. Der Papagei Fridolin (Mario Felber) trägt hier wesentlich seinen Teil dazu bei. Felber steht, anders als noch 2019, selber nicht auf der Bühne, sondern gibt seinen Senf als Fridolin von hinter den Kulissen dazu. In der Probezeit hat er zudem als Regieassistenz von Christian Herger mitgeholfen, «Hesch ä Vogel» so lustig zu gestalten, wie es nun daherkommt.

Der verwirrte Inhaber der Werbeagentur, Daniel Wagner (Alex Inderkum, links), und Carlo Stalder (Roland Ernst). Bild: PD (Schattdorf, 12. November 2022)

Bei den Namen auf und hinter der Bühne treffen Theaterkenner einige bekannte, aber auch scheinbar unbekanntere Namen an. Mit Brigitte Inderkum, Jolanda Gisler und Nadia Gisler stehen drei theatererfahrene Frauen auf der Bühne. Das Frauenquartett komplett macht Vanessa Inderkum. Die Rolle der Influencerin Katy Flowervalley ist (fast) ihre erste auf der Theaterbühne: Sie hat 2004 als dreijähriges Mädchen das erste Mal Schauspielluft geschnuppert, zusammen mit elf anderen Kindern im Stück «Das Haus in Montevideo».

Auch die Männer auf der Schattdorfer Theaterbühne sind keine unbeschriebenen Blätter. Roland Ernst hat schon in zahlreichen Produktionen in und über den Kanton Uri hinweg mitgewirkt. Jonas Kempf spielt als Robert Binggeli seine bisher grösste Rolle. Auch er stand schon einige Male auf der Bühne im Schulhaus Gräwimatt. (pd)