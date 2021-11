Schattdorf Einbrecher entpuppt sich als Betrüger auf Online-Kaufplattformen In Schattdorf wird ein Täter nach einem Einschleichdiebstahl gefasst. Die Kantonspolizei findet dann aber heraus, dass er in rund 70 Fällen Personen auf Online-Kaufplattformen betrogen hat.

Die Kantonspolizei Uri hat am 4. November in Schattdorf einen Dieb gefasst: Der 52-Jährige ist in Wohnung in Schattdorf eingebrochen und hat danach die Flucht ergriffen. Der Täter habe dann bei der Einvernahme seine Tat gestanden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Weiter kam zum Vorschein, dass der Mann bereits rund 70 Betrüge auf Online-Kaufplattformen begangen hat, indem er im Internet Gegenstände gegen Geld verkaufte, die er eigentlich gar nicht besass. Das Ausmass des ganzen Deliktgutes könne noch nicht beziffert werden, so die Polizei. (mah)